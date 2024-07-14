Rusya’dan Harkiv’de tren istasyonu saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

14 Temmuz 2024 00:27 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 00:32

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'ndaki Budy kasabasında bulunan bir tren istasyonunu İskender füzesiyle hedef aldı.

EN AZ 2 ÖLÜ VE 22 YARALI

İlk füze saldırısında tren istasyonu vurulurken, olay yerine müdahale için polis ve kurtarma ekiplerinin gelmesinin ardından ikinci bir füze saldırısı gerçekleşti. Bu saldırılar sonucunda bir polis memuru ve bir kurtarma görevlisi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı.

2 VAGON RAYDAN ÇIKTI

Tren istasyonunda raylar hasar görüp 2 vagon raydan çıktı. Bölgede ciddi hasar meydana gelirken, yetkililerin incelemeleri devam ediyor.

RUSYA SON 1 HAFTADA 5 YERLEŞİM BİRİMİNİ ELE GEÇİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, son 1 haftada Ukrayna'da 1'i Harkiv, 4'ü Donetsk bölgesinde olmak üzere 5 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair bilgi yer aldı.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile 23 saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda havaalanları, elektrik unsurları, yakıt depoları, insansız hava ve deniz araçlarının üretim atölyeleri ile füze saklama yerlerinin vurulduğu aktarıldı. Rus ordusunun cephe hattında pozisyonlarını iyileştirdiği ifade edilen açıklamada, son1 haftada Harkiv bölgesinde 1, Donetsk bölgesinde de 4 yerleşim biriminin ele geçirildiği belirtildi.

32 UKRAYNALI ASKER TESLİM OLDU

Açıklamada, Ukrayna'ya ait 2 savaş uçağının Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarılırken, "Ayrıca, havaalanlarında bulunan 5 adet 'Su-27' tipi uçak ve 1 'Mi-24' tipi helikopter imha edildi, 2 adet 'Su-27' tipi uçak da hasar gördü." ifadesine yer verildi. Söz konusu tarihlerde 32 Ukraynalı askerin teslim olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 626 uçak, 277 helikopter, 27 bin 228 İHA, 537 hava savunma füze sistemi, 16 bin 506 tank ve zırhlı araç, 1364 çok namlulu roketatar, 11 bin 386 obüs ve havan topu ile 23 bin 345 özel askeri araç imha edildi."