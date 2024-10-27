Rusya’dan ilk tepki geldi: Ukrayna’da yabancılar subay olarak görev yapacak!

27 Ekim 2024 00:27 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 00:42

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yabancıların subay olarak görev yapmasına izin veren yasayı onayladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'in kararına tepki verdi.

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Ukrayna​ Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy​, yabancıların veya Ukrayna vatandaşı olmayanların orduda subay pozisyonunda görev yapmasına olanak tanıyan yasayı imzaladı.

Ukrayna Parlamentosunun resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, yabancı uyruklu kişilerin veya Ukrayna vatandaşlığı olmayanların Ukrayna ordusunda görev yapmalarına yönelik bir yasayı imzaladığı belirtildi.

Parlamento 10 Ekim'de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Devlet Özel Taşıma Servisi ve Ukrayna Ulusal Muhafız Teşkilatında yabancıların veya Ukrayna vatandaşı olmayanların sözleşmeli askerlik hizmeti usulüne ilişkin, bazı yasalarda değişiklik yapılmasına dair tasarıyı kabul etmişti.

RUSYA​'DAN TEPKİ GELDİ

Diğer yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'in kararına verdiği tepkide, "Böylece, yabancı komutanlar, Ukraynalıların işini daha aktif şekilde bitirecek. Aksi takdirde, bir Ukraynalı acıyarak, diğer bir Ukraynalıyı ölüme göndermeyecek. Zelenskiy'e bunun için para verilmiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği dron saldırısı sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.