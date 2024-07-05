Rusya’dan INTERPOL kararı: Dolandırıcılıkta sınır tanımayan Levent Aslan Aksoy 500 bin euronun hesabını verecek!
Rusya, INTERPOL tarafından aranan Levent Aslan Aksoy'u dolandırıcılık suçlamasıyla Türkiye'ye iade etti. Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Aksoy'un 500 bin euro tutarında dolandırıcılık suçlamasıyla arandığını ve suç ortağıyla birlikte bu suçu işlediğine dair bilgi olduğunu belirtti.
Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, INTERPOL tarafından dolandırıcılık suçundan aranan Levent Aslan Aksoy’un Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Rusya, uluslararası aranan bir zanlıyı Türkiye’ye iade etti.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA!
Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk yaptığı açıklamada, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından aranan Türk vatandaşı Levent Aslan Aksoy’un Türkiye’ye iade edildiğini bildirdi. Volk, zanlının dolandırıcılık suçlamasıyla arandığını açıkladı.
500 BİN EURO DOLANDIRMIŞ!
Volk, zanlının suç ortağıyla birlikte 500 bin euro tutarında dolandırıcılık suçunu işlediğine dair bilgi olduğunu aktarırken, zanlı Aksoy’un bugün Moskova’daki Vnukovo Uluslararası Havaalanı’ndan Türk yetkililere teslim edildiğini söyledi.
İADE EDİLDİ
Levent Aslan Aksoy geçtiğimiz yıl Temmuz ayında dolandırıcılık suçlaması nedeniyle Rusya’nın Soçi kentine kaçmış, Rus polisi tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında gözaltına alınmıştı.