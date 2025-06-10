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 | Berrak Arıcan

Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı: Başkentin birçok noktası vuruldu

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e büyük bir saldırı düzenledi. Şehrin birçok noktasından dumanlar yükseldiği görüldü. Odessa'ya da saldırı düzenlendi, 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 14:41

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başladığı 2022'den bu yana en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Başkentin 17 ilçesinden 7'sinde geniş çaplı hasar meydana geldi. Birçok bölgeden yoğun duman yükseldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko saldırılarda 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı: Başkentin birçok noktası vuruldu

ODESSA'DA DOĞUM HASTANESİ VURULDU

Rusya, Karadeniz kıyısındaki Odessa'da ise apartmanlar ve doğum hastanesini hedef aldı. Odessa Valisi Oleh Kiper konutlara yönelik saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 9 kişinin de yaralandığını aktardı.

Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı: Başkentin birçok noktası vuruldu

Vali Kiper, "Ruslar bir doğum hastanesini, acil servis bölümünü ve apartmanları vurdu. Doğum hastanesi zamanında boşaltıldı" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı: Başkentin birçok noktası vuruldu

315 İHA, 7 FÜZEYLE SALDIRI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Rus füzesi ve Shahed (İHA) saldırıları, ABD ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Rusya'yı barışa zorlama çabalarını bastırıyor. Bir gece daha ateşkes yerine Shahed İHA'ları, seyir füzeleri ve balistik füzelerle yoğun saldırılar düzenlendi.

Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı: Başkentin birçok noktası vuruldu

Bugün Kiev'e yönelik en büyük saldırılardan biri gerçekleşti. Odesa, Dnipro bölgesi ve Chernihiv bölgesi de hedef alındı. Rusya, saldırıda 250'si Shahed olmak üzere toplam 315 İHA ve 2'si Kuzey Kore yapımı balistik füze olmak üzere 7 füze ateşledi. Apartmanlar ve altyapı hasar gördü" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Ukrayna'nın müttefiklerini Rusya'yı barışa zorlamak için adım atmaya çağırırken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar ve Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedariki için çağrıda bulundu.

Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı: Başkentin birçok noktası vuruldu


Ukrayna Hava kuvvetleri Rusya'nın ülke geneline ateşlediği 315 İHA'dan 277'sinin ve toplam 7 füzenin düşürüldüğünü duyurdu.

Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı: Başkentin birçok noktası vuruldu
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ETİKETLER
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#kiev
#Odessa
#Hava Savunması
#Dünya
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