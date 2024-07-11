Rusya'dan kritik NATO toplantısı sonrası açıklama: Soğuk Savaş'a gidiyoruz

11 Temmuz 2024 23:21 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 23:22

Rusya'ya karşı NATO cephesinin attığı adımlar Kremlin tarafından dikkatle izleniyor. ABD'nin Almanya'da uzun menzilli silah konuşlandırma kararını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bunun Rusya ile Batı’yı Soğuk Savaş'a doğru götürdüğünü söyledi.

ABD'nin 2026'dan itibaren Almanya'da orta ve kısa menzilli seyir füzeleri, uzun menzilli ve hipersonik silahlar konuşlandırma kararını gazeteci Pavel Zarubin’e değerlendiren Peskov, Rusya'nın Batı ile ilişkilerinde Soğuk Savaş'ın tüm niteliklerinin ‘doğrudan çatışma noktasına gelerek’ geri döndüğüne dikkat çekti.

"ALMANYA, ABD, FRANSA VE İNGİLTERE ÇATIŞMAYA DOĞRUDAN KATILIYOR"

Peskov, “Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere, Ukrayna çevresindeki çatışmaya doğrudan katılıyor” dedi.

Peskov, bunun Batı’nın Moskova'nın savaş alanında stratejik yenilgisini garantilemek için yaptığını ve Rusya Federasyonu’nun tüm bunları dikkate alması gerektiğini vurgulayarak, “Bu karamsarlık için bir neden değil. Tam tersine bu, bir araya gelmemiz, sahip olduğumuz tüm zengin potansiyeli kullanmamız ve özel askeri operasyonda belirlediğimiz tüm hedeflerie ulaşmamız için bir neden” diye konuştu.

Daha önce Pentagon, ABD’nin 2026 yılından itibaren Almanya'da, aralarında SM-6, Tomahawk ve hipersonik silahların da yer aldığı uzun menzilli saldırı sistemleri konuşlandırmaya başlayacağını duyurmuştu.