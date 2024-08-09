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Rusya'dan Kursk intikamı: Süpermarketi havaya uçurdu

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ağustos 2024 17:07 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 17:11

Rusya, Ukrayna'nın Kostiantynivka şehrindeki bir süpermarkete saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. Rusya'nın bu saldırısı geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Rusya'ya ait Kursk bölgesine saldırması sonrası intikam olarak değerlendirildi.

Şubat 20222den bu yana süren Rusya-Ukrayna savaşı kanlı saldırılara sahne oluyor. Rusya ordusu, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kostiantynivka şehrindeki bir süpermarketi hedef aldı.

Rusya'dan Kursk intikamı: Süpermarketi havaya uçurdu - 1. Resim

Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ayrıca 4 ev, 9 iş yeri, bir postane ve 12 araba hasar gördü.

Rusya'dan Kursk intikamı: Süpermarketi havaya uçurdu - 2. Resim

"RUSYA BU TERÖRDEN SORUMLU TUTULACAK"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Rusya bu terörden sorumlu tutulacak. Dünyanın Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmesini, savunmamızı desteklemesini ve halkımızın hayatlarını kurtarmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Rusya'dan Kursk intikamı: Süpermarketi havaya uçurdu - 3. Resim

NE OLMUŞTU?

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik başlattığı saldırılar sonucu, iki ülkenin askerleri arasında şiddetli çatışmaların patlak vermesine sebep olmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesine saldırıda bulunan Ukrayna birliklerine karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini ve karşı saldırıların sürdüğünü belirtmişti.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Ukrayna askerlerinin saldırısı sonucunda 6'sı çocuk olmak üzere 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Smirnov, Rusya-Ukrayna sınırında saldırıya uğrayan yerleşim yerlerinden sivillerin tahliye edilmesine başlandığını ve bir gün içinde yüzlerce sivilin güvenli bölgelere taşındığını belirtmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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