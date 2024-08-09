Rusya'dan Kursk intikamı: Süpermarketi havaya uçurdu

09 Ağustos 2024 17:07 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 17:11

Şubat 20222den bu yana süren Rusya-Ukrayna savaşı kanlı saldırılara sahne oluyor. Rusya ordusu, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kostiantynivka şehrindeki bir süpermarketi hedef aldı.

Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ayrıca 4 ev, 9 iş yeri, bir postane ve 12 araba hasar gördü.

"RUSYA BU TERÖRDEN SORUMLU TUTULACAK"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Rusya bu terörden sorumlu tutulacak. Dünyanın Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmesini, savunmamızı desteklemesini ve halkımızın hayatlarını kurtarmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik başlattığı saldırılar sonucu, iki ülkenin askerleri arasında şiddetli çatışmaların patlak vermesine sebep olmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesine saldırıda bulunan Ukrayna birliklerine karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini ve karşı saldırıların sürdüğünü belirtmişti.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Ukrayna askerlerinin saldırısı sonucunda 6'sı çocuk olmak üzere 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Smirnov, Rusya-Ukrayna sınırında saldırıya uğrayan yerleşim yerlerinden sivillerin tahliye edilmesine başlandığını ve bir gün içinde yüzlerce sivilin güvenli bölgelere taşındığını belirtmişti.