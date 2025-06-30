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 | Berrak Arıcan

Rusya'dan NATO değerlendirmesi: Savunma harcamalarındaki artış çöküşleri olacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun savunma harcamalarındaki artışı değerlendirdi. Lavrov, artışın birliğe zarar vereceğini, çöküşüne yol açacağını söyledi.

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Rusya'dan NATO değerlendirmesi: Savunma harcamalarındaki artış çöküşleri olacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 16:27

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırgızistan’da gerçekleştirilen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (CSTO) Dışişleri Bakanları Konseyi toplatışının ardından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Lahey’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde savunma harcamalarının arttırılmasına değindi. Lavrov, "NATO’nun savunma harcamalarındaki artış birliğe zarar verecek ve çöküşüne yol açacak" dedi.

Rusya'dan NATO değerlendirmesi: Savunma harcamalarındaki artış çöküşleri olacak

''NATO'NUN ÇÖKÜŞÜNE NEDEN OLACAK''

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin Rusya'nın askeri yığınağının NATO’nun çöküşüne neden olacağı yönündeki açıklamasını yorumlayan Lavrov, "O kadar bilge olduğu için NATO ülkelerinin harcamalarındaki feci artışın birliğin çöküşüne de yol açacağını görebilir. Bu arada Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde Minsk'te Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısının ardından söylediği gibi, askeri harcamalarını azaltmayı ve Sikorski de dahil NATO ülkesi ülkelerin yaptığı gibi hayali tehditler yerine sağduyu ile hareket etmeyi planlıyor" ifadesini kullandı.

Rusya'dan NATO değerlendirmesi: Savunma harcamalarındaki artış çöküşleri olacak

NATO SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRMIŞTI

Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katılan müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanları tarafından onaylanan sonuç bildirgesinde, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GYSİH) yüzde 5’ini savunma harcamalarına ayırmasına karar verildiği açıklanmıştı.

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#rusya
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#lahey
#Csot
#Savunma Harcamaları
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