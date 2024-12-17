Rusya'dan Suriye'de yeni dönem için 'Türkiye' vurgusu

17 Aralık 2024 18:45 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 18:54

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin yıkılmasından sonra bölgede Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkiler yeniden şekilleniyor. Bu kapsamda basın toplantısı düzenleyen Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov yeni döneme ilişkin ipuçları verdi.

Rusya​'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Türkiye​ ile Suriye​'nin geleceği konusunda temasta olduklarını belirterek, iki ülke menfaatlerinin çakışmaması için çalışmalar yapıldığını vurguladı. Rusya’nın, Suriye'deki Esed rejiminin olası devrilmesinin ardından Şam'daki geçici hükümet temsilcileri ve diğer güçlerle temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin aktif şekilde ilerlediğini kaydeden Buravov, ABD ve Avrupa Birliği yaptırımlarına karşı lojistik ve finansal mekanizmaların geliştirildiğini söyledi. Ayrıca, Rusya'nın Astana sürecinin faydalı olduğunu düşündüğünü ve formatın gelecekte de devam edebileceğini dile getirdi.

Buravov, BRICS'in potansiyelinin önemli ölçüde arttığını, Kazan'daki zirvede bazı ülkelere ortak ülke statüsü teklif edildiğini, onayların alınmasının ardından listenin kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediğini belirten Buravov, Rusya'nın çatışmaya siyasi ve diplomatik çözüm sağlayacak müzakerelerin yeniden başlamasına açık olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

İKİ ÜLKE ARASINDA İLİŞKİLER

Türkiye-Rusya ilişkilerine değinen Buravov, iki ülke ilişkilerinin aktif şekilde geliştiğini, iki ülke liderlerinin ve dışişleri bakanlarının doğrudan ve telefonla düzenli diyaloğunu sürdürdüğünü vurguladı.

Başkonsolos Buravov, geçen yıl 6 milyondan fazla Rus vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini, Türkiye'yi en çok ziyaret edenler arasında Rusların ilk sıralarda geldiğini söyledi.

Buravov, "ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin artan yaptırım baskısı karşısında ülkelerimiz arasındaki ticaret işlemlerini sağlamak için lojistik ve finansal mekanizmalar geliştirilmektedir ve ikili ilişkiler üzerindeki olumsuz etkiyi asgari düzeye indirmek için adımlar atılmaktadır." dedi.

SURİYE KONUSUNDA TEMAS

Buravov, "Türkiye'yle, Suriye ve Suriye halkıyla geleneksel dostluk ilişkilerimizi düşünerek şimdi bu yeni koşullarda ne gibi şeylerin yapılacağı konusunda temaslarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Geçmişte Suriye'deki durumun normalleşmesine yönelik Türkiye ve Rusya arasında ikili ve farklı formatlarda temaslar yapıldığını hatırlatan Buravov, "Yeni koşullarda ülkelerimiz arasında diğer formatlarda temaslar devam ediyor. Bu temaslar sırasında ülkemizin menfaatlerinin sağlanmasıyla ilgili olarak birtakım istişareler yapılıyor ve ayrıca uluslararası formatlarda da çeşitli seviyelerde temaslar oluyor." diye konuştu.

Buravov, "İki ülkenin menfaatlerinin birbiriyle çarpışmamasını sağlamaya yönelik de birtakım çalışmalar yapılıyor, yapılacaktır." dedi.

Türkiye ile uzun vadeli sağlam işbirliğine dayanan ikili ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Buravov, "Suriye'nin komşu bir ülke olarak, demokratik, ekonomisi sağlam ve komşuları için tehdit içermeyen bir ülke olması hepimizin ortak isteğidir." ifadesini kullandı.

İsrail'in Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye saldırılar düzenlemesine ilişkin soruya Buravov, "Özellikle Suriye'ye komşu olan ülkeleri sorumlu tutum sergileyerek toprak bütünlüğü için tehlike yaratabilecek hareketleri yapmamaya davet ediyoruz." yanıtını verdi.

RUS ÜSLERİ NE YAPILACAK?

Buravov, Suriye'deki Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam'da "durumu kontrol eden güçlerle ve kurumlarla" ve "geçici hükümet temsilcileriyle" temasları sürdürdüklerini belirterek, "Temaslar sırasında görüşülen konulardan biri de bizim tesis ve üslerle ilgili konulardır. Bu görüşmelerin ilerleyişine göre bu tesislerin akıbeti de belirlenmiş olacaktır." diye konuştu.

Buravov, "Sadece Şam'da kontrol sağlayan güçler değil, aynı zamanda ülkenin geleceği için söz söyleyebilecek birtakım güçlerle, birtakım kurum ve kuruluşlarla da temaslarımız oluyor." dedi.