Rusya’dan Telegram'ın sahibi Pavel Durov için dikkat çeken adım: Fransa’ya nota verildi!

25 Ağustos 2024 20:22 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 20:28

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan 39 yaşındaki Rus asıllı milyarder Pavel Durov, dün geç saatlerde özel jetiyle gittiği Fransa’daki Le Bourget Havaalanı’nda gözaltına alındı. Durov’un gözaltına neden alındığı henüz bilinmiyor. Gözaltı kararı sonrası Rusya’dan dikkat çeken adım geldi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI PAYLAŞILMADI

Adı açıklanmayan kaynaklar, Durov'un Azerbaycan'dan özel bir jetle Le Bourget Havaalanı’na indikten kısa bir süre sonra gözaltına alındığını söyledi. Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov'un, Telegram'daki moderatör eksikliği ve polisle işbirliği yapılmaması nedeniyle platformda çok sayıda suçun işlenmesine izin verildiği iddiasıyla yürütülen bir ön soruşturma kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi.

“BATI’NIN CADI EVİ”

Rus milletvekili Maria Butina, “Pavel Durov siyasi bir mahkum. Batı'nın cadı avının bir kurbanı” dedi. Durov, VK sosyal medya platformundaki muhalif toplulukları kapatma taleplerine uymayı reddetmesinin ardından platformu satmış ve 2014 yılında Rusya’ya terk etmişti. Şifreli mesajlaşma uygulaması fikrini Rusya'da baskı altındayken iletişim kurmanın bir yolu olarak ortaya atan Durov, daha sonra BAE’de Telegram’ı kurdu. Fransa ve BAE vatandaşı olan Durov’un Forbes’e göre 15,5 milyar dolar serveti bulunuyor.

Bir milyara yakın kullanıcısı olan Telegram, özellikle Rusya, Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinde etkili. Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok ve WeChat'ten sonra en büyük sosyal medya platformlarından biri.

NOTA VERİLDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'ya, gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov’a erişimi talep eden nota verildiğini bildirdi. Zaharova, Durov'un dün Fransa'da havalimanında gözaltına alınmasına ilişkin "Rossiya-24" televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Paris Büyükelçiliği'nin, bu konuda Fransız tarafıyla irtibata geçtiğini aktaran Zaharova, "Fransa'ya, Durov'a erişimin sağlanmasını talep eden nota verildi." dedi.

Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov’un, Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alındığı ifade edilmişti.

PAVEL DUROV KİMDİR?

Rusya’nın popüler sosyal medya sitesi VK’nin de kurucusu olan Durov, 2014’te Rusya’yı terk etmişti.

Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov’un, yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmış durumda.