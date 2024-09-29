Rusya'dan Türkiye'ye S-400 uyarısı: İzin almalısınız

29 Eylül 2024 14:49 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 14:54

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini kendilerinin onayı dışında başka ülkelere satamayacağını belirtti. Bu tarz bir satışta Rusya'nın onayının şart olduğunu ifade etti. S-400 satışında kısıtlamalar olduğunu hatırlatan Sergei Lavrov, satış için izin gerektiğini açıkladı.

Rusya​ Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400​ hava savunma sistemlerini başka ülkelere satmadan önce kendi onaylarının gerektiği konusunda birtakım uyarılarda bulundu. Sergei Lavrov, Türkiye’nin S-400 sistemlerini satma hakkı olsa da, bu satış gerçekleşmeden önce Rusya’dan izin alması gerektiğini vurguladı.

Bir basın toplantısı sırasında konuşan Lavrov, Türkiye’nin S-400 sistemlerini başka ülkelere, özellikle Amerikan F-35 uçakları karşılığında satma ihtimalinin bulunduğunu hatırlatırken, bu tür bir satışın “Rusya’nın rızası olmadan mümkün olmayacağını” dile getirdi. Bu durum, S-400 satışında yer alan "son kullanıcı sertifikası" maddesine dayanıyor. Sertifikaya göre, Türkiye’nin bu silah sistemlerini başka bir ülkeye devredebilmesi için Rusya’dan onay alması gerekiyor.

TÜRKİYE​ VE ABD​ ARASINDAKİ S-400 GERGİNLİĞİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un bu uyarısı, Türkiye ile ABD arasında S-400 sistemleri ve F-35 programı üzerindeki gerginliğin sürdüğü dönemde geldi. Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini satın aldıktan sonra ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Bu gelişme, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini başka ülkelere satma ihtimalini gündeme getirdi.