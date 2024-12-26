Rusya'dan Türkiye'ye Suriye için tam destek, ABD'ye ise işgal suçlaması

26 Aralık 2024 15:24 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:59

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye Suriye konusunda tam destek verdiklerini açıkladı. Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını sağlaması gerektiğini belirten Lavrov, ABD'nin ise Suriye'de toprak işgal ettiğini söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda da bulunan Rus bakan, ''Ateşkes çıkmaz bir yol'' dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova​'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov​, Suriye​'deki durumu değerlendirdi. Türkiye​'ye tam destek verdiklerini söyleyen Lavrov, "Türkiye'nin güvenlik çıkarları ancak Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü, birliği korunacak şekilde sağlanmalı. Türk yönetimi bu yönde yaklaşım sergiliyor ve bunu destekliyoruz." dedi.

''TÜRKİYE'NİN YAKLAŞIMINI DESTEKLİYORUZ''

Bakan Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ile ilgili açıklamalarını dikkate aldıklarını dile getirerek "Türk yönetimi ve Türk halkının Suriye sınırındaki güvenlikle ilgili endişelerini anlayışla karşılıyoruz. Sınırda defalarca düzensizliğe neden olan terör örgütleriyle ilgili olaylar gerçekleşti. Türkiye'nin güvenlik çıkarları ancak Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü, birliği korunacak şekilde sağlanmalı. Türk yönetimi bu yönde yaklaşım sergiliyor ve bunu destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

''ABD SURİYE'DE TOPRAK İŞGAL ETTİ''

ABD'nin Suriye'nin doğusundaki toprakları işgal ettiğini söyleyen Lavrov, bu sorunun da çözülmesi gerektiğini vurgulayarak "Bu bölgede petrol yatakları ve verimli topraklar bulunuyor. Tüm bu kaynaklar ihraç ediliyor. Bu kaynaklardan elde edilen paralar, ayrılıkçı grupların desteklenmesi için harcanıyor. Amerikalılar, bu grupları Suriye'nin doğusunda oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Lavrov, tüm bunların dikkate alınması, Suriye'nin bölünmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

İSRAİL'E UYARI

Sergey Lavrov, İsrail'in Suriye'deki eylemlerine ilişkin ise İsrail’in ortak girişimlerdeki sorumluluğunu anlaması, kendi güvenliğini başka ülkelerin güvenliği pahasına sağlamaya çalışmamasının çok önemli olduğunu kaydetti.

"Türkiye, İran ve Rusya, Astana Formatı'nın mevcut aşamada da verimli rol oynayabileceği yönünde pozisyon sergiliyor"

Suriye meselesine ilişkin Astana Formatı'nın işleyişiyle ilgili soruyu yanıtlayan Lavrov, ay başında Katar'ın başkentinde düzenlenen 22. Doha Forumu kapsamında Astana Formatı'nda Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendiğini anımsattı.

SURİYE'DE BÜYÜKELÇİLİK DEVAM EDECEK

Lavrov, "Suriye'deki duruma dair halen görüş alışverişinde bulunuyoruz. Türkiye, İran ve Rusya, Astana Formatı'nın mevcut aşamada da verimli rol oynayabileceği yönünde pozisyon sergiliyor." dedi.

Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Şam'daki Rus diplomatlarının geri çağrılmadığını söyleyen Lavrov, Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'nin eskiden olduğu gibi faaliyetlerine devam ettiğini ifade etti.

Lavrov, "Diplomatik temsilciliğimiz üzerinden Suriye’nin yeni yönetim temsilcileriyle temaslarımızı sürdürüyoruz. Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve büyükelçiliğimizin güvenli şekilde çalışmasını sürdürmesi ile ilgili konuları istişare ediyoruz. Genel olarak ikili ilişkilerle ilgili diğer konuları ve bölgesel gündemdeki konular ilişkin diyaloğa hazırız ve bundan yanayız." ifadelerini kullandı.

''SURİYE İLE İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ''

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın Rusya ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Şara, ülkelerimizin ilişkilerini uzun süreli ve stratejik olarak nitelendirdi. Bu yaklaşımı destekliyoruz. Suriye ile her alanda işbirliğini sürdürmeye hazırız." dedi.

Lavrov, Batı'nın Şara'ya ve yanındakilere baskı kurduğunu belirten Lavrov, "Amerikalılar ve Avrupalılar (Suriye'de) aktif hale geldi. Herkes, Suriye'de tüm siyasi ve etnik gruplar arasında birliğin sağlanmasına yönelik değil, etki oluşturma ve toprak ele geçirme yönünde çalışmak istiyor." şeklinde konuştu.

''ATEŞKES ÇIKMAZ BİR YOL''

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması ihtimalini değerlendiren Lavrov, ateşkesin, Ukrayna'nın silahla donatılması, ordusunun düzene sokulması, ek seferberliğin gerçekleştirmesi amacıyla zaman kazanmak için talep edildiğini söyledi.

Lavrov, "Ateşkes çıkmaz bir yol. Rusya'nın ve komşu ülkelerinin meşru güvenlik çıkarlarının sağlanmasına yönelik tüm şartların yer alacağı nihai yasal anlaşmalara ihtiyacımız var. Bu anlaşmaların uluslararası hukuk bağlamında ihlal edilmesinin mümkün olmaması gerekiyor. Bu anlaşmaların, Ukrayna krizinin orta çıkmasının sebeplerini kapsaması gerekiyor." diye konuştu.

Krizin nedenlerinden birinin NATO'nun Doğu'ya doğru ilerlememesi konusunda yükümlülüklerin ihlali olduğunu kaydeden Lavrov, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminin, bu nedenlere odaklanacağı umudunu paylaştı.

Bakan Lavrov, bu bağlamda ABD ile Ukrayna konusunda istişarelere hazır olduklarını, müzakerelerin esas odaklı olması gerektiğini dile getirdi.

Trump'ın Rusya ile diyalog kurma yönünde sinyaller verdiğine işaret eden Lavrov, ABD'nin Rusya ile diyalogdan vazgeçtiğini, bu nedenle de ilk olarak adım atması gerektiğini belirtti.

''FRANSA BİZİMLE DİYALOG KURMAYA ÇALIŞIYOR''

Bakan Lavrov, Fransa'nın gizli kanallar üzerinden Rusya'ya, Ukrayna konusunda diyalog kurmak için başvurduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın Batı yapımı uzun menzilli silahlarla Rus topraklarına saldırılar düzenlediğine değinen Lavrov, "Kiev'in bu eylemleri, Fransa dahil Batı tarafından destekleniyor. Eğer Kiev buna devam ederse, buna karşılık vereceğiz. Ukrayna topraklarındaki imha edilecek hedefleri, yalnızca Rusya'ya yönelik tehditlere dayanarak seçiyoruz. Bunlar askeri tesisler olabilir, savunma sanayi işletmeleri olabilir, Kiev'de karar alma merkezleri olabilir." ifadelerini kullandı.