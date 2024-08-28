Rusya'dan Ukrayna ve Avrupa'ya gözdağı! Türkiye detayı dikkat çekti: Ciddi zarar verir!

28 Ağustos 2024 17:20 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 17:38

NATO ve Rusya arasında yeni gerilimin fitili ateşlendi: Tehdit gibi açıklama

NATO ve Rusya arasında yeni gerilimin fitili ateşlendi: Tehdit gibi açıklama

Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Avrupa'nın savaşın ardından Rusya'ya karşı peş peşe açıkladığı yaptırım kararları piyasaları alt üst etmişti. Rusya'nın yaptırımlara doğal gazı kesme ile karşılık verince kriz iyice büyümüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya ile 2024 sonunda sona erecek doğal gaz transit anlaşmasının uzatılmayacağı yönündeki açıklamasına değerlendirdi.

Alternatif güzergahlar ve Türkiye'de bir merkez kurma planları üzerinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Peskov, Avrupa'da bazı ülkelerin hala Rus gazı kullandığını söyledi.

"ÇIKARLARINA CİDDİ ZARAR VERECEKTİR"

Avrupa ve Ukrayna'yı uyaran Peskov, "Ukrayna'nın böyle bir karar alması Avrupalı tüketicilerin çıkarlarına ciddi zarar verecektir" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca Rus gazının ekonomi ve güvenilirlik açısından ABD gazına göre avantajlı olduğunu vurguladı.

"DUYULAN SUÇLULUK AÇIKÇA ORTADA"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Kursk Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yaptığı ziyareti de değerlendiren Peskov, "Ukrayna tarafının nükleer tehlikeyi körüklemekten duyduğu suçluluk açıkça ortada" dedi.

KURSK BÖLGESİNDE YOĞUN ÇATIŞMALAR YAŞANMIŞTI

Grossi, Rusya ile Ukrayna orduları arasında şiddetli çatışmaların sürdüğü bir bölgeye yaptığı ziyaret sırasında, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" demişti.

Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında yoğun çatışmalar yaşanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulunduğunu ifade etmişti.