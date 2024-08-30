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Rusya'dan Ukrayna'daki çocuk parkına bombalı saldırı: 6 kişi öldü 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ağustos 2024 21:15 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 21:16

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov şehrinde gerçekleştirdiği güdümlü bomba saldırısında, biri çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, en az 55 kişi ise yaralandı. Saldırı, bir konut alanı ve çocuk parkını hedef aldı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Harkov şehrinde gerçekleştirdiği güdümlü bomba saldırısında bir çocuk parkı ve konut hedef alındı.

Rusya'dan Ukrayna'daki çocuk parkına bombalı saldırı: 6 kişi öldü  - 1. Resim

6 KİŞİ ÖLDÜ 55 KİŞİ YARALAND!

Gerçekleşen saldırıda 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, en az 55 kişi yaralandı. Saldırı sonrası 12 katlı binada yangın çıktı ve çevredeki park halindeki araçlar da alevler içinde kaldı.

Rusya'dan Ukrayna'daki çocuk parkına bombalı saldırı: 6 kişi öldü  - 2. Resim

Harkov Valisi Oleh Syniehubov yaptığı açıklamada, yaralılardan 20'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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