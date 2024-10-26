Rusya'dan Ukrayna'nın başkentine drone saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ekim 2024 11:37 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 11:48
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e drone saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya karşı saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir binaya drone saldırısı gerçekleştirdi.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko şehir merkezinin batısındaki Solomyanskyi semtindeki binada yangın çıktığını, 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirtti.
BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI
Klitschko, "17. ile 21. katlar arasındaki daireler hasar gördü. 20. kattaki daireler yandı. 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı