Rusya'dan Ukrayna'nın başkentine drone saldırısı: Ölü ve yaralılar var

26 Ekim 2024 11:37 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 11:48

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e drone saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Rusya​, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna​'ya karşı saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev​'de bir binaya drone saldırısı gerçekleştirdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko şehir merkezinin batısındaki Solomyanskyi semtindeki binada yangın çıktığını, 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirtti.

BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Klitschko, "17. ile 21. katlar arasındaki daireler hasar gördü. 20. kattaki daireler yandı. 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.