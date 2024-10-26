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Rusya'dan Ukrayna'nın başkentine drone saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ekim 2024 11:37 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 11:48
Rusya&#039;dan Ukrayna&#039;nın başkentine drone saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e drone saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Rusya​, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna​'ya karşı saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev​'de bir binaya drone saldırısı gerçekleştirdi.

Rusya'dan Ukrayna'nın başkentine drone saldırısı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko şehir merkezinin batısındaki Solomyanskyi semtindeki binada yangın çıktığını, 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Rusya'dan Ukrayna'nın başkentine drone saldırısı: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Klitschko, "17. ile 21. katlar arasındaki daireler hasar gördü. 20. kattaki daireler yandı. 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Ukrayna'nın başkentine drone saldırısı: Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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