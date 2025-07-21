Rusya'dan Ukrayna'nın geneline büyük saldırı: 426 İHA, 24 füze gönderdi

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'ya geneline yeni bir insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırı dalgası başlattı. Başkent Kiev'e yönelik saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Gece boyunca patlama sesleriyle yankılanan şehrin Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin ve sağlık görevlilerinin başkentin dört bölgesinde çalıştığını söyledi. Kiev merkezindeki bir metro istasyonu ile ticari alanlar, dükkanlar, evler ve bir anaokulunun hasar gördüğünü kaydetti. Halk, yer altı istasyonlarına sığındı.

RUS İHA'LARI ENGELLENDİ

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın gece boyunca ülke genelinde 426 İHA ve 24 füze fırlattığını, ancak yalnızca 23 İHA'nın hedeflerine ulaştığını bildirdi.

ŞEHRE 12 SALDIRI

Ukrayna Devlet Acil Servisi'ne (DSNS) göre, Kiev'in batısındaki Ivano-Frankivsk bölgesinde de Rus saldırıları sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov da, Rusya'nın gece boyunca şehre 12 saldırı düzenlediğini söyledi. Terekhov, saldırıda sivil bir sanayi tesisinin yandığını ve bir apartmanda camların patladığını belirtti.