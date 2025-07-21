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 | Berrak Arıcan

Rusya'dan Ukrayna'nın geneline büyük saldırı: 426 İHA, 24 füze gönderdi

Rusya, Ukrayna'nın birçok noktasına 426 insanız hava aracı (İHA) ve 24 füzeyle saldırdı. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi ise yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 11:27

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'ya geneline yeni bir insansız hava aracı () ve dalgası başlattı. Başkent 'e yönelik saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Rusya'dan Ukrayna'nın geneline büyük saldırı: 426 İHA, 24 füze gönderdi

Gece boyunca patlama sesleriyle yankılanan şehrin Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin ve sağlık görevlilerinin başkentin dört bölgesinde çalıştığını söyledi. Kiev merkezindeki bir metro istasyonu ile ticari alanlar, dükkanlar, evler ve bir anaokulunun hasar gördüğünü kaydetti. Halk, yer altı istasyonlarına sığındı.

Rusya'dan Ukrayna'nın geneline büyük saldırı: 426 İHA, 24 füze gönderdi

RUS İHA'LARI ENGELLENDİ

Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 'nın gece boyunca ülke genelinde 426 İHA ve 24 füze fırlattığını, ancak yalnızca 23 İHA'nın hedeflerine ulaştığını bildirdi.

Rusya'dan Ukrayna'nın geneline büyük saldırı: 426 İHA, 24 füze gönderdi

ŞEHRE 12 SALDIRI

Ukrayna Devlet Acil Servisi'ne (DSNS) göre, Kiev'in batısındaki Ivano-Frankivsk bölgesinde de Rus saldırıları sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Rusya'dan Ukrayna'nın geneline büyük saldırı: 426 İHA, 24 füze gönderdi

Belediye Başkanı Ihor Terekhov da, Rusya'nın gece boyunca şehre 12 saldırı düzenlediğini söyledi. Terekhov, saldırıda sivil bir sanayi tesisinin yandığını ve bir apartmanda camların patladığını belirtti.

Rusya'dan Ukrayna'nın geneline büyük saldırı: 426 İHA, 24 füze gönderdi
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ETİKETLER
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#Rusya
#Ukrayna
#Ivano-frankivsk
#Dünya
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