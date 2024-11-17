Rusya'dan Ukrayna'ya dev saldırı! Kenti yerle bir ettiler

17 Kasım 2024 13:59 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 14:00

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna'nın enerji altyapısına 120 füze ve 90 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Mykolaiv kentinde yaralı ve hayatını kaybedenlerin olduğunun altını çizen Zelenskiy, hava savunma güçlerine teşekkür etti.

Rusya​ ile Ukrayna​ arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş​ 996 gündür devam ediyor. Karşılıklı saldırılar yoğun bir şekilde devam ederken, Rusya bugün Ukrayna'ya Ağustos ayından bu yana en büyük füze saldırısını gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy​ yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'nın enerji altyapısına 120 füze ve 90 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Mykolaiv kentinde İHA saldırısı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si çocuk 6 kişinin de yaralandığını aktaran Zelenskiy, "Ne yazık ki, tesislerde isabet ve düşen enkaz nedeniyle hasar meydana geldi. Kurbanların ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Şu an itibariyle elektriksiz bölgeler var ve gerekli tüm güçler olay sonrası yenileme çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

"GÜVENİLİR KORUMANIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Saldırıyı "Ukrayna'nın tüm bölgelerine yönelik büyük bir toplu saldırı" ifadeleriyle aktaran Zelenskiy, "Rus teröristler gece ve sabah saatlerinde Hipersonik Zircon füzesi, İskender-M füzesi, Kinzhal hipersonik füzesi ile çeşitli insansız hava araçları kullandı. Hava savunma güçlerimiz 140'tan fazla hava hedefini imha etmiştir. Bu saldırının püskürtülmesinde görev alan tüm hava savunma güçlerimize minnettarız. Hepsi organize bir şekilde çalıştı. Güvenilir korumanız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.