Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı! Zelenskiy sert çıkıştı: İnsanları öldürmekten zevk alıyorlar

08 Kasım 2024 10:43 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 10:46

Rusya Ukrayna'nın Zaporijya kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, Zelenskiy Rusya'ya çok sert çıkıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kentine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda sivillerin yaşadığı evler ve apartmanların hedef alındığını söyleyen Zelenskiy, "Onkoloji hastanesi binası hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında insanları arıyor." ifadelerini kullandı.

"İNSANLARI ÖLDÜRMEKTEN ZEVK ALIYORLAR"

Bu tür saldırıların Rusya ile müzakere ihtimalini de "yok" ettiğini savunan Zelenskiy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu Rus saldırılarının her biri sadece insanları öldürmekle ve hayatları mahvetmekle kalmıyor, aynı zamanda Rusya ile görüşmelerin eksikliği veya Kremlin'e yapılan bazı çağrılar hakkında herhangi bir kelimeyi de yok ediyor. İnsanları öldürmekten zevk alıyorlar."

Zelenskiy, Rus saldırıların önlemesi için müttefikleri Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla saldırı düzenleme imkanlarını artırmaya çağırdı.

SALDIRIDA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nin sosyal paylaşım hesabından yapılan yazılı açıklamada ise, Rus ordusunun Zaporijya kentine düzenlediği füze saldırısından sonra enkaz kaldırma çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Mevcut bilgilere göre saldırıda 4 kişinin öldüğü, 2'si çocuk 18'in de yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, enkaz altında insanların olduğu belirtildi.