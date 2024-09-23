Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı: En az 13 bina hedef alındı, çok sayıda kişi yaralandı

23 Eylül 2024 10:34 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:40

Rusya, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Zaporijya şehrini hedef aldı. Rusya'nın hava saldırısında 16 kişi yaralandı, çok sayıda bina ise hasar aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Son olarak Rusya, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Zaporijya şehrine bombalar yağdırdı.

SALDIRIDA 16 SİVİL YARALANDI

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov yaptığı açıklamada, Rusya’nın şehre ve çevresine en az 7 hava saldırısı düzenlediğini, saldırılarda biri 15 yaşında bir çocuk olmak üzere 16 sivilin yaralandığını söyledi.

Fedorov, saldırılar sonucu 13 apartmanda, bir eğitim kurumunda, arabalarda ve konutlarda hasar meydana geldiğini ifade etti. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre olay yerine gelen ekipler hasar alan binalarda yaşayanları tahliye etti.

UKRAYNA'DAN DA RUSYA'YA İHA SALDIRISI

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya’nın ayrıca Sumy bölgesine insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini, 3 İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı.