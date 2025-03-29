Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus ordusu Ukrayna'nın güneydoğusundaki Dnipro kentine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. Saldırı büyük yıkıma yol açarken, ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşı Şubat 2022'den beri devam ediyor. Karşılıklı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Rusya, Ukrayna'nın Dnipro kentini 20'den fazla insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

BÜYÜK YIKIMA YOL AÇTI

Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın geniş çaplı saldırısının büyük yıkıma ve yangınlara yol açtığı ifade edildi.

Apartmanlar, garajlar, otel, 11 ev ve bir araç servis istasyonu ile 21 araçta yangın nedeniyle hasar meydana geldiği aktarıldı.