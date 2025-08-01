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 | Berkay Alptekin

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı! Kiev'de yas ilan edildi

Rusya, Ukrayna'ya gece saatlerinde İHA'larla saldırı düzenledi. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, saldırı 72 insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlendiği bildirildi.

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Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı! Kiev'de yas ilan edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 11:31

ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan savaş şiddetlenmeye devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Ruslar ülkeye gece saatlerinde saldırısı düzenledi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine 72 İHA fırlattığı kaydedilen açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 44 İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı! Kiev'de yas ilan edildi

KİEV'DE BİLANÇO ARTIYOR

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada ise Rusların dün başkent 'e yaptığı hava saldırısının ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Kentin Sviyatoşinskiy ilçesine yönelik gerçekleşen saldırıda ölenlerin sayısının 28'e çıktığı kaydedilen açıklamada, "2, 6 ve 17 yaşlarında 3 çocuk olmak üzere 28 kişi hayatını kaybetti. 16'sı çocuk 159 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı! Kiev'de yas ilan edildi

KİEV'DE YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenler anısına bugünü yas günü ilan ettiklerini duyurdu.

Kentteki bayrakların yarıya indirileceğini kaydeden Kliçko, "1 Ağustos'ta kentteki her türlü eğlence etkinliği yasaklandı." ifadesini kullandı.

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#ölümler
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#Ukrayna Savaşı
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#Rusya
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