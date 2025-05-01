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 | Berkay Alptekin

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya, Ukrayna'nın liman şehri Odessa'ya insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi. Gerçekleştirilen saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre, ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

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Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı: Ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 10:13

Rusya bir kez daha Ukrayna'yı hedef aldı. Rus güçlerinin liman kenti olan Odessa'ya insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper yaptığı açıklamada, saldırının şehrin altyapısına zarar verdiğini belirterek, "Düşman saldırısı apartmanları, müstakil evleri, bir süpermarketi, bir okulu ve arabaları hasara uğrattı. Bazı yerlerde yangınlar çıktı ve kurtarma ekiplerimiz tarafından söndürülüyor" ifadelerine yer verdi.

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı: Ölü ve yaralılar var

DEMİRYOLU HATLARI ZARAR GÖRDÜ

Ukrayna'nın devlet demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia, gece boyunca düzenlenen saldırının demiryolu hatlarına, enerji iletim ağına ve 3 yük vagonuna da zarar verdiğini bildirdi.

Açıklamada, "Demiryolu çalışanları, yük trenlerinin limanlara kesintisiz ulaşımını sağlamak için hızlı onarım çalışmaları yapıyor. Şu anda alternatif bir güzergah kullanılıyor" ifadelerine yer verildi. Yolcu trenlerinin ise tarifeye uygun şekilde çalıştığı aktarıldı.
Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov da, şehir merkezindeki bir akaryakıt istasyonunun İHA tarafından vurulduğunu ve yangın çıktığını söyledi.

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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