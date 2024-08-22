Rusya'dan vatandaşlarına uyarı: Flört uygulamalarını kullanmayın

22 Ağustos 2024 09:15 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:46

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 sene önce verdiği askeri emirle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi, Kiev ordusunun ataklarıyla devam ediyor. Ukrayna, savaşı bambaşka bir boyuta taşıyarak Rus topraklarına girdi ve ilerlemeyi sürdürüyor.

Ukrayna ordusunun ilerleyişinin önünü alamayan Rusya'dan halka dikkat çeken bir uyarı geldi. Rusya İçişleri Bakanlığı, Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinde yaşayanlara güvenilir olmayan kameraları ve flört uygulamalarını kullanmamaları yönünde tavsiye verdi.

UKRAYNA FLÖRT UYGULAMALARI SAYESİNDE İSTİHBARAT TOPLUYOR

Bakanlığın uyarıları arasında sohbet gruplarında gelen linklere karşı dikkatli olunması gerektiği de yer aldı. Rusya, bu sayede Ukrayna'nın istihbarat toplamasını engellemeyi hedefliyor.

Güvenlik güçlerinin ise hiçbir şekilde sosyal medya kullanmaması istenirken Ukrayna ordusunun koruması olmayan CCTV kameralarını ele geçirerek her yeri görebildiği belirtildi.

KURSK'TA NELER OLUYOR?

Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Aleksey Smirnov, çatışmaların başlamasından bu yana 121 bin kişinin bölgeden kaçtığını, en az 12 sivilin öldüğünü ve 121 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kursk'taki yetkililer, pazartesi günü tahliye alanını 14 bin kişinin yaşadığı Belovski bölgesini de kapsayacak şekilde genişlettiklerini duyurmuştu. Komşu Belgorod bölgesi de sınır bölgesi Krasnoyaruzhsky'yi tahliye ettiğini açıkladı.

KURSK'TA ÇOK SAYIDA RUS ASKERİ ESİR

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya, Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

7 Ağustos'ta Kursk'ta, çatışmalar nedeniyle "bölgesel" seviyede acil durum ilan edilmişti.

Bölgeden gelen görüntülerde, Ukrayna askerlerinin çok sayıda Rus askerini esir aldığı görüldü.