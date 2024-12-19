Rusya'dan Zelenskiy'e aşağılama sözleri! 'Kültürsüz'

19 Aralık 2024 10:52 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:54

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkiy'nin Macaristan Başbakanı Orban'a yönelik sözlerini, kültürsüzlüğünü gösterdiğini söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Volodimir Zelenskiy​'in Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın barış girişimlerini reddetmesine ilişkin tavrını sert sözlerle eleştirdi. Peskov, Zelenskiy'nin kaba bir şekilde konuşmaya başlamasının Kiev rejiminde tam bir kültür eksikliğini gösterdiğini ifade etti.

"AŞIRI MEDENİYET EKSİKLİĞİ"

Rus televizyonuna verdiği demeçte Peskov, "Kiev'den her şeyi beklemeliyiz ancak bu bir kez daha sadece bu rejimin suç niteliğini değil, aynı zamanda aşırı medeniyet eksikliğini de kanıtlıyor" dedi.

Kiev rejiminin Orban'ın çabalarını desteklemeyi reddettiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise tam tersine onları desteklediğini kaydetti.

ZELENSKIY NE DEMİŞTİ?

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy​, 17 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde hiçbir nüfuzunun olmadığını ve Ukrayna'nın olası barış görüşmelerinde onun arabuluculuğuna ihtiyacı olmadığını söylemişti.

ALAYCI SORULAR YÖNELTMİŞTİ

Ukrayna'nın güçlü bir ülke ve bunu Putin'in saldırganlığı sırasında savaş alanında kanıtladığını belirten Zelenskiy, Orban'a yönelik alaycı sorular yönelterek, "Avrupa'da şu anda bu deneyimi yaşayan başka biri var mı? Hayır. Orban'ın böyle bir ordusu var mı? Hayır. Putin'e nasıl baskı yapacak? Bir şakayla mı, bir gülümsemeyle mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy sözlerinin son kısmında Orban'ın arabuluculuk rolünü reddettiklerini belirtmişti.

MACAR DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

Macaristan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine rağmen Moskova ile yakın bağlarını sürdürüyor. AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sık sık eleştiren Macaristan Başbakanı Orban, Kiev'e askeri yardımı da engellemişti.

Bu arada Macaristan Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yayımlayarak Zelensky'nin açıklamalarından hoşnutsuz olduklarını duyurdu.