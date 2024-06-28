Rusya'nın Batı'ya kafa tutacak devasa süper gemisi! Putin'in yeni hayali nükleer reaktörlü 'Fırtına 2'

28 Haziran 2024 15:07 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:12

Putin'in Emekli Amiral Yardımcısı Vladimir Pepelayev, Rusya'nın askeri gücünü bir kez daha dünyaya gösterme planlarıyla övündü.

Rus Donanması eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Pepelyaev, Krylov Araştırma Enstitüsü'nde gelecek vaat eden bir uçak gemisi geliştirmekle görevlendirilmişti.

Pepelyaev "Storm 2 (Fırtına 2)" adındaki geminin bir nükleer reaktörden güç alacağını açıkladı. Bu devasa uçak gemisi aynı zamanda Su-57 gibi hayalet savaş uçaklarını da fırlatma yetisine sahip olacak.

Pepelyaev yaptığı bir açıklamada, "Gelecek vaat eden uçak gemimizde en önemli şey uçaklar. Bugün elimizde Su-33 ve MiG-29K/Cube var. Gelecekte uçak gemimiz Su-57 ile silahlandırılmalı" ifadelerine yer verdi.

Pepelyaev, Rusya'nın Batı'yı yakalamak için bu türden en az dört uçak gemisine ihtiyacı olacağını da sözlerine ekledi.

Rusya'nın filosu, ABD ve Çin'in kendi etkileyici uçak gemilerini çoktan suya indirmiş olması nedeniyle rakiplerinin gerisinde kalıyor.

İDDİALI PROJE ÇİZİM TAHTASINDAN ÇIKAMAYABİLİR

Ancak bu iddialı proje, daha önceki girişimlerin feci şekilde başarısızlığa uğramasının ardından hiçbir zaman çizim tahtasından çıkamayabilir.

Fırtına adı verilen son uçak gemisi tasarımının 2025-2030 yılları arasında hayata geçirilmesi öngörülüyordu. Ancak 5 milyar dolarlık (164 milyar 380 milyon TL) proje 2017'de tanıtıldığından bu yana anlamlı bir ilerleme kaydedemedi.

Bu çapta bir uçak gemisi inşa etmenin şaşırtıcı maliyetleri, Ukrayna'daki savaşın ortasında Rusya'nın ekonomisi için dayanılmaz bir yük olduğunu kanıtladı.