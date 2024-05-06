Rusya'nın eski lideri Medvedev Batı'ya hakaretler, tehditler savurdu

06 May 2024 15:03 - Güncelleme : 06 May 2024 15:16

Rusya'nın eski lideri, şimdilerde hem Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı hem de Rus lider Vladimir Putin'in sağ kolu olan Dimitri Medvedev, Batı'ya yine demediğini bırakmadı.

Batılı ülkelerin, Rusya'nın nükleer hamlelerini dikkat alması gerektiğini söyleyen Medvedev, Ukrayna'daki savaşın çok ciddi sonuçları olabileceğini ifade etti.

MEDVEDEV TEHDİTLER SAVURDU

Avrupa'dan gelen ''Ukrayna'ya NATO gücü konuşlandırabileceği'' açıklamaları üzerine de konuşan Medvedev, Rusya'nın bu adımlara karşı doğrudan cevap verebileceğini söyleyerek tehditler savurdu.

Medvedev, "ABD Kongresi'nde, Elysee Sarayı'nda ve Downing Street'te (İngiltere başbakanlık binası) kaçacak yerleri olmaz" dedi.

RUSYA'DAN 'NÜKLEER'Lİ GÖZDAĞI

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat yapacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla stratejik olmayan nükleer silahın hazırlığı ve kullanımına dair tatbikat düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "tatbikatın, bazı Batılı yetkililerin tehdit içeren kışkırtıcı açıklamalarına cevap olarak Rus nükleer güçlerinin hazırlık kapasitesinin yükseltilmesi, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması amacıyla yapılacağı" kaydedildi.

Güney Askeri Bölgesi'nin füze, hava ve deniz birliklerinin tatbikatta yer alacağı aktarılan açıklamada, tatbikatın tarihi belirtilmedi.