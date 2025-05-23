Rusya'nın ikonik heykelinin kafasından ceset çıktı

Rusya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan ve ülkede önemli arz eden ikonik 'Anavatan Çağırıyor' adlı heykelin kafasından ceset çıktı. Yapılan incelemelerde cesedin 68 yaşındaki Moskova Devlet Beden Eğitimi Akademisi müdürüne ait olduğu tanımlandı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Volgograd kentinde yer alan 85 metrelik 'Anavatan Çağırıyor' adlı ikonlaşmış dev anıtın kafasının içinden bir ceset çıkarıldığını açıkladı.

1925'ten 1961'e kadar Stalingrad olarak bilinen Volgograd, İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı ve en önem arz eden savaşlarından birine şahitlik etti.

EN UZUN KADIN HEYKELİ STATÜSÜNÜ KORUYOR

Mimar Evgeny Vuchetich'in 'Anavatan Çağırıyor' adlı heykeli, şehrin savunucularını anmak için 1967'de dikildi ve dünyanın en uzun kadın heykeli olma statüsünü koruyor.

Rusya Soruşturma Komitesi heykelin içinde turist olarak tanımladıkları bir adamın ölümüyle ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Daha sonra yerel bir kaynak, cesedine ulaşılan kişinin Moskova Devlet Beden Eğitimi Akademisi müdürü Nikolay Chesnokov olarak tanımladı.

Volgograd merkezli yerel haber sitesi V1.ru, adamın heykelin içinde bir gezi sırasında kendini iyi hissetmediğini ve sağlık görevlileri ona ulaşamadan hayatını kaybettiğini bildirdi.

Akademi daha sonra internet sitesinden Çesnokov'un 68 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.