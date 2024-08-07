Rusya'nın Kursk bölgesinde çatışmalar artıyor! Acil durum ilan edildi
Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında bulunan Kursk Bölgesi'nde artan çatışmalar sebebiyle acil durum ilan edildi. Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, Rus ve Ukrayna askerleri arasında çatışmanın arttığını söyledi.
Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Kursk bölgesinde çatışmaların artışa geçtiğini söyledi. Ukrayna'nın dün başlattığı saldırılara karşılık verildiğini söyleyen Smirnov, durumun 'kotrol' altında olduğunu ifade etti.
Smirnov, "Düşman birliklerinin Kursk bölgesine girmesinin sonuçlarını ortadan kaldırmak için bölgede 7 Ağustos itibarıyla acil durum ilan etme kararı aldım." diye konuştu.
Rusya Sağlık Bakanlığı, Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında yaralı kişi sayısının 31'e çıktığını açıkladı.
ÇATIŞMALAR ARTIYOR
Dün Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik başlattığı saldırılar, iki ülkenin askerleri arasında şiddetli çatışmaların patlak vermesine sebep olmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesine saldırıda bulunan Ukrayna birliklerine karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini ve karşı saldırıların sürdüğünü belirtmişti.
Rusya Sağlık Bakanlığı, Ukrayna askerlerinin saldırısı sonucunda 6'sı çocuk olmak üzere 24 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kursk Bölgesi Vali Vekili Smirnov, Rusya-Ukrayna sınırında saldırıya uğrayan yerleşim yerlerinden sivillerin tahliye edilmesine başlandığını ve bir gün içinde yüzlerce sivilin güvenli bölgelere taşındığını belirtti.