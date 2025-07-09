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 | Berrak Arıcan

Rusya'nın plajına Ukrayna'dan İHA'lı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna, Rusya'nın Kursk kentinde bir plaja saldırı düzenledi. Kursk Bölgesi Vali Vekili Alexander Khinshtein, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 12:10

Ukrayna ordusu, Rusya'nın bölgesine saldırı gerçekleştirdi. Kursk Bölgesi Vali Vekili Alexander Khinshtein yaptığı açıklamada, Gorodskoy plajına insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu bir Rus askeri de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

Rusya'nın plajına Ukrayna'dan İHA'lı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ASKERLER İNSANLARI TAHLİYE EDİYORDU

Khinshtein, "İnsanlar İHA saldırısıyla ilgili bilgilendirildikten sonra hep birlikte plaja gelmişti. Asker, ikinci bir patlama meydana geldiğinde insanları tahliye etmeye başlamıştı. Maalesef hayatta kalamadı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın plajına Ukrayna'dan İHA'lı saldırı: Ölü ve yaralılar var


Khinshtein, saldırının bölgede ailelerin yoğun olarak bulunduğu bir alanda kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Yaralılardan 5'inin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Rusya'nın plajına Ukrayna'dan İHA'lı saldırı: Ölü ve yaralılar var

GECE BOYU 86 İHA İMHA EDİLDİ

Savunma Bakanlığı ise hava savunma birliklerinin gece boyu 23'ü Kursk bölgesi olmak üzere toplam 9 bölgede 'ya ait 86 İHA'yı imha ettiğini aktardı.

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ETİKETLER
#ukrayna
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