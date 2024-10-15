Rusya'nın rekoru ABD'de kırıldı! 1 tonu aşkın bal kabağı görenleri hayrete düşürdü

15 Ekim 2024 10:23 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 10:43

Rusya'nın rekorunu ABD kırdı. Minnesota eyaletinde yetişen bal kabağı 1 ton 121 kilograma ulaştı. Bal kabağının sahibi ise ziraat öğretmeni olan Travis Gienger.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da yetiştirilen 817 kiloluk bal kabağının rekoru, ABD'nin Minnesota​ eyaletinde kırıldı. Ziraat öğretmeni olan Travis Gienger, 1 ton 121 kilogramlık bal kabağıyla rekor​ kırdı.

San Francisco'nun güneyindeki Half Moon Bay'de 51. Dünya Bal Kabağı Şampiyonası düzenlendi. Devasa büyüklükteki bal kabaklarının getirildiği yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

1 TON 121 KİLOGRAMLIK BAL KABAĞI

Ziraat öğretmeni Gienger, yetiştirdiği 1 ton 121 kilogram ağırlığındaki bal kabağı ile yarışmanın galibi oldu. Son 4 yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmayan Gienger, bu yıl en yakın rakibini 2,7 kilogramlık farkla geçti.

Geçen sene 1 ton 247 kilogramlık bal kabağı üreten Gienger, geçmişte de yaptığı gibi sağlıklı toprak ve iyi beslenmiş bitkilere odaklandığını, ancak bu yıl yağmurlu ve soğuk sonbaharın bal kabağının büyümesini etkilemiş olabileceğini kaydetti.

RUSYA'NIN REKORU 817 KİLOLUK BAL KABAĞI

Geçtiğimiz ay Rusya'nın başkenti Moskova'da da benzer bir yarışma düzenlendi. Çiftçiler, yetiştirdikleri bal kabaklarını yarıştırdı. Amatör çiftçi Alexander Chusov, yarışmayı 817 kiloluk bal kabağıyla kazanan isim oldu. Bir dana kadar ağır olan bal kabağı, görenleri hayrete düşürdü.