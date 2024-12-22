Rusya'nın savaş ekonomisi tükenme noktasında

22 Aralık 2024 11:50 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 11:50

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, savunma sanayini zorluyor. Yüksek faiz oranları iflas riski doğururken, Kremlin eski tankları bile cepheye sürüyor. Uzmanlara göre, savaş ekonomisi 2025'e kadar dayanamayabilir.

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Ukrayna'daki savaş, Rusya'nın silah stoklarını hızla eritiyor. Sanayi sektörü ise yüksek faiz oranları nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya. Kremlin eski tankları film stüdyolarından toplamaya başladı. Rusya’nın Ukrayna işgali için ekonomisini savaşa mobilize eden Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma sanayine büyük miktarda kamu fonu ayırdı. Ülkede işsizlik oranı düşük seyrediyor çünkü çalışabilir yaştaki vatandaşlar ya cephede savaşıyor ya da silah üretiminde çalışıyor. Ancak bu durum, enflasyonu körükledi ve oran yüzde 9’a ulaştı. Putin bile enflasyonun "endişe verici" olduğunu kabul etti.

İFLAS NOKTASINA GELDİ

Rusya Merkez Bankası fiyatları kontrol altına almak için politika faizini yüzde 21'e çıkardı. Ancak bu, savunma sanayisi için kritik öneme sahip sektörlerde baskıyı artırdı. RosTec'in başındaki isim, bu faiz oranlarının devam etmesi halinde "şirketlerin büyük çoğunluğunun iflas edeceği" uyarısında bulundu. Rus çelik devi Severstal’in sahibi ise işletmelerin üretimi azaltıp paralarını yüksek faizli mevduatlarda tutmasının daha karlı hale geldiğini söyledi.

ESKİ SİLAH STOKLARI BİLE TÜKENİYOR

Savunma sanayi taşeronları, ödeme alamadıklarını ve finansman maliyetlerinin arttığını bildiriyor. Uzmanlar, Rus ekonomisinin bu savaşı 2025'in ötesinde sürdüremeyeceği görüşünde. Sovyet döneminden kalma silah stokları bile hızla tükeniyor.

Aylık yaklaşık 320 tank ve top kaybeden Rusya, fabrikalarda sadece 20 yeni üretim yapabiliyor. 1950'lerden kalma tank ve zırhlı araçlar bile savaş sahasına sürülüyor. Hatta ülkenin en büyük film stüdyosu Mosfilm, geçen yıl kullandığı 50 eski tankı Savunma Bakanlığı’na bağışladı.

Putin'e doğrudan bilgi veren Mosfilm Genel Müdürü Karen Şakhnazarov, "Araçlara ihtiyaç duyduklarını biliyordum. Savunma Bakanlığı ile temasa geçtim ve onları aldılar" dedi.