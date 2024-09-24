Rusya'nın Şeytan II adlı süper silahı testi faciayla sonuçlandı! Putin sır gibi saklıyor

24 Eylül 2024 17:08 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 17:31

Rusya'nın 'Şeytan II' olarak adlandırılan süper silahı balistik füze RS-28 Sarmat test esnasında infilak etti. ABD şirketi Maxar, patlayan füzenin bölgede 60 metrelik kratere neden olduğunu açıkladı.

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Batı'nın 'Şeytan II' olarak nitelendirdiği, Rusya​'nın kıtalararası balistik füzesi Sarmat'ın testi, Arhangelsk Oblastı'na bağlı Mirni kentinde yer alan Plesetsk Uzay Üssü'nde gerçekleştirildi. Rus füzesi, test aşaması sırasında infilak etti. ABD'li uydu görüntüleme şirketi Maxar, füzenin patlamasının ardından bölgede 60 metrelik krater oluştuğunu açıkladı.

RUSYA SER VERİP SIR VERMİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise füze testi hakkında bilgi vermekten kaçındı. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Kremlin'in yorum taleplerini Savunma Bakanlığı'na yönlendirdiğini, bakanlığın ise cevap vermeyi reddettiğini bildirdi. Haberde, Sarmat füzesine dair son zamanlarda bakanlık tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığına da dikkat çekildi. Amerikan haber sitesi Ars Technica ise bölgedeki pilotlara geçen hafta uçuş rotalarını değiştirmeleri için uyarı gönderildiğini yazdı.

''FÜZE SİLODA PATLADI''

Rusya'nın nükleer silah alanındaki çalışmalarını takip eden Russian Nuclear Forces projesinin başındaki analist Pavel Podvig, görüntülere dair şu değerlendirmeleri paylaştı:

''Belirtilere göre, 19-23 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Sarmat kıtalararası balistik füzesinin uçuş testi başarısızlıkla sonuçlandı. Yaşanan yıkım, füzenin siloda patladığını gösteriyor.''

18 bin kilometre menzile sahip 35 metre uzunluğundaki füzenin test sırasında neden patladığı henüz bilinmiyor.

ŞEYTAN II SARMAT VOYEVODA'NIN ÜST MODELİ

Öte yandan Rusya, Sarmat füzesini, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" diye nitelediği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine geliştiriyor.

2010'dan beri üzerinde çalışılan füzenin ilk başarılı testi Nisan 2022'de gerçekleştirilmişti. 16 nükleer başlık taşıyabilen RS-28'in Şubat 2023'te yapılan testindeyse teknik arıza çıkmış ve süreç tamamlanamamıştı.