Rusya'nın teklifi onları cezbetti! Akın akın orduya katılıyorlar

05 May 2024 10:44 - Güncelleme : 05 May 2024 11:16

Ukrayna yanlısı bir platform olan InformNapalm sitesi, Kübalılara ait pasaport bilgilerinin Moskova'nın güneyindeki Tula'daki bir Rus askere alma memurunun e-postalarının ele geçirilmesiyle elde edildiğini ifade etti.

Facebook'ta yapılan bir aramada, Ukrayna'daki sızıntılarda adı geçen isimlerden 31'inin, sahiplerinin Rusya'da olduğu veya Rus ordusuyla bağlantılı olduğu görünen hesaplarla eşleştiğini gösterdi.

Kübalılardan bazıları, Rus ordusuna ait askeri üniforma giyerek fotoğraf çekildi ve bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yayımladı. Çoğu, Facebook hesaplarında şu anki ikamet yerlerini Rusya olarak listeledi.

RUSYA'NIN İMKANLARI KÜBALI ERKEKLERİ CEZBETTİ

Kübalı erkekler, Rusya'nın sunduğu kazançlı ordu sözleşmeleri, Rus vatandaşlığı ve ABD'nin yaptırım uyguladığı Küba'da kötüleşen ekonomik krizden kaçmak istedi ve bu imkanlar onları cezbetti.

İnternete sızdırılan belgeler ve basında çıkan haberlerde Rus ordusuna katılan Kübalı erkeklere Rusya'nın ayda 2 bin dolar (64 bin 600 TL) civarında aylık ödeme teklif ettiği öne sürüldü. Bu, ortalama aylık maaşın 35 doların (bin 100 TL) altında olduğu Küba için ciddi bir para kaynağı olarak görülüyor.

Rusya, Ukrayna'ya karşı 2022 de savaşın başlangıcından bu yana, yabancıların orduda görev yaptıktan sonra Rus vatandaşlığı almasını önemli ölçüde kolaylaştırmak için adımlar attı. Rus pasaportu 117 destinasyona vizesiz seyahat imkanı sağlıyor.

"HER HAFTA YABANCI EN FAZLA BEŞ KİŞİYİ YAKALIYORUZ"

Popüler bir Kübalı YouTube içerik üreticisi, geçen yıl, Rusya'da inşaat işi teklif edildiğini ancak bunun yerine Ukrayna'da ön cepheye gönderildiklerini öne süren 19 yaşındaki Kübalı iki gencin hikayesini anlatmıştı.

Ukraynalı yetkililer, son aylarda Rus güçlerine katılan yabancı askerlerin sayısında artış gördüklerini ve Ukrayna ordusunun savaş alanında ele geçirdiği askerler arasında yabancıların da bulunduğunu belirtti.

Ukrayna savaş esirleri dairesinin sözcüsü Petro Yatsenko, BBC'ye bunların çoğunun Küba, Hindistan ve Nepal gibi düşük gelirli ülkelerin yanı sıra Afrika ve Orta Asya ülkelerinden geldiğini söyledi.

Yatsenko, "Her hafta yabancı ülkelerden en fazla beş kişiyi ön cephede savaş esiri olarak yakalıyoruz" ifadelerine yer verdi.