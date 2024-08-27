Rusya'nın Telegram kurucusu Pavel Durov endişesi gün yüzüne çıktı: Hassas bilgiler ifşa olabilir

27 Ağustos 2024 12:34 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 12:53

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının ardından gözaltı süresi uzatıldı. Rusya'nın Fransa'ya nota verdiği olaya dair endişesi gün yüzüne çıktı. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin, Durov'un Telegram'daki hassas bilgileri Batılı ülkelerle paylaşıp paylaşmayacağına ilişkin bir soruyu cevaplayan Narışkin, "Bunun olmasına izin vermeyeceğini umuyorum." dedi.

TELEGRAM KURUCUSU PAVEL DUROV'UN GÖZALTI SÜRECİ

Rus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Paris'te havalimanında gözaltına alınan Durov, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.

Telegram, şirketin Avrupa Birliği (AB) yasalarına uyduğunu duyurarak, Durov'a yönelik suçlamaları "saçmalık" şeklinde nitelendirmişti.

Durov'un gözaltına alınmasına ilişkin Rusya tarafından birçok tepki açıklaması yapılırken, X'in sahibi Elon Musk da Durov için X sosyal medya platformundan "serbest bırakılma" çağrısı yapmıştı.

Fransız yargı makamları Durov'un gözaltı süresini uzatmıştı. Fransa'da gözaltı süresi en fazla 96 saatle sınırlandırılırken Durov'un, bu sürenin sonunda serbest bırakılmasına ya da tutuklanmasına karar verilebiliyor.

Pavel Durov'un, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığı bulunuyor.

RUSYA, FRANSA'YA NOTA VERDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'ya, gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov’a erişimi talep eden nota verildiğini bildirdi.

Rusya'nın Paris Büyükelçiliği'nin, bu konuda Fransız tarafıyla irtibata geçtiğini aktaran Zaharova, "Fransa'ya, Durov'a erişimin sağlanmasını talep eden nota verildi." dedi.

Sözcü Zaharova, Durov'un Fransa vatandaşı da olduğuna dikkati çekerek, "Sorun şu ki Fransa, Durov'u her şeyden önce kendi ülkesinin vatandaşı olarak kabul ediyor." ifadesini kullandı.