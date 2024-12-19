Rusya'nın üsleri için yeni ülkesi belli oldu: Hedef hem Orta Doğu hem Afrika

19 Aralık 2024 11:40 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 12:06

Beşar Esad'ın Suriye'de devrilmesinin ardından Rusya'nın ülkeden çekileceği iddialarıyla beraber yeni bir hedefi olduğu da öne sürüldü. ABD basınından The Wall Street Journal, Rusya'nın Orta Doğu'da yeni bir yapılanmaya gittiğini yazdı.

Suriye​'de 53 yıllık Esad rejiminin yıkılmasının ardından Rusya​'nın ülkedeki varlığına dair net kararı henüz belirsizliğini koruyor. ABD merkezli uydu teknolojisi şirketi Maxar, Rusya'nın Tartus​'taki gemilerini bölgeden çektiğini gösteren veriler paylaştı. Rusya ise bu verilerin bir tatbikat sırasında alındığını, Suriye'deki yeni yönetimi kuracak olan Heyet Tahrir Eş-Şam​ (HTŞ) örgütüyle iletişim halinde olduklarını bildirdi.

RUSYA'NIN YENİ HEDEFİ LİBYA​

ABD basınından The Wall Street Journal ise Rusya'nın Orta Doğu'da yeni bir hedefi olduğunu öne sürdü. Gazete, Moskova'nın Suriye'nin ardından Libya'da yeni bir yapılanmaya gideceğini yazdı. ABD'li ve Libyalı kaynaklar, Rusların hava savunma sistemlerini ve diğer etkin silahlarını Suriye'den Libya'nın doğusunda bulunan Halife Hafter kontrolündeki üslere taşıdığını söyledi. Kaynaklara göre, Rus kargo uçaklarında F-400 ve S-300'lere ait radar sistemleri de bulunuyordu.

AMAÇ HEM AFRİKA HEM ORTA DOĞU'DAKİ VARLIKLAR

Libya'daki üsleri kullanmayı hedeflediği iddia edilen Rusya'nın sadece Orta Doğu'da değil, Afrika'daki varlığını sürdürmesinin de buna bağlı olduğu belirtildi.

Amerikalı yetkililere göre, Rusya Libya'nın Tobruk kentindeki tesisleri Rus savaş gemilerini barındırabilecek şekilde geliştirip geliştirmemeyi değerlendiriyor. Hafter, Libya'daki iç savaşta konumunu güçlendirmek için uzun süre Moskova'dan hava savunma sistemi talep etti.

Askeri analistler ise Libya'daki hava ve deniz üsleri Rusya'nın Suriye'de kaybedeceklerini tam olarak telafi etmeyebileceğini ifade etti.