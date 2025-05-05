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 | Berrak Arican

Rusya'ya çalışan 3 Bulgar casus Brexit toplantısına katıldı! Detaylar ağızları açık bıraktı

Rusya adına casusluk yaptıkları ortaya çıkan 3 Bulgar vatandaşının İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin bir parlamento toplantısına katıldıkları ortaya çıktı. Casusların Avam Kamarası'nda fotoğrafları da çıktı.

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Rusya'ya çalışan 3 Bulgar casus Brexit toplantısına katıldı! Detaylar ağızları açık bıraktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 15:37

Rusya adına casusluk yaptıklarını itiraf eden 3 Bulgar ajana dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Avrupa'da yakayı ele veren casusların 2016 yılında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin bir parlamento toplantısına katıldıkları ortaya çıktı. İngiliz yayıncı kuruluşu BBC tarafından ortaya çıkarılan fotoğraflar, Orlin Rusev, Biser Cambazov ve Katrin İvanova isimli üç Bulgarın Westminster Sarayı'ndaki oturumda Avrupalı siyasi parti temsilcileri ile birlikte yer aldıklarını gözler önüne serdi.

BİRİ MECLİS BAŞKANLIĞI DA YAPMIŞ

Avam Kamarası'nda gerçekleştirilen etkinlikte fotoğraflanan Orlin Rusev ve Biser Cambazov'un katılımı fotoğraflar üzerinden teyit edilirken, Katrin İvanova'nın isminin toplantıya katılacaklar listesinde de yer aldığı belirlendi. Sosyal medyada toplantıya ilişkin olarak paylaşılan fotoğraflardan birinde üç casusun, meclis başkanlığı da yapmış olan eski Bulgar siyasetçi Georgi Pirinski'nin arkasında oturdukları görüldü.

Rusya'ya çalışan 3 Bulgar casus Brexit toplantısına katıldı! Detaylar ağızları açık bıraktı

MESAJLAR BREXIT ÖNCESİNE DAYANIYOR

İngiltere basını, konuya ilişkin haberlerde casusluk hücresinin, eski bir Avusturyalı finans yöneticisi olan fakat yolsuzluk suçlamalarının ardından Moskova'ya kaçan Jan Marsalek tarafından yönetildiğini yazdı. İngiliz polisinin, Rus istihbarat servislerine çalışan Marsalek ile Rusev arasındaki yazışmalara ulaştığı ve ikili arasındaki mesajların 2016'daki söz konusu Brexit toplantısının öncesine uzandığı bildirildi.

BULGARİSTAN SEÇİMLERİNDE AKTİF ROL OYNADI

Rusya adına çalışan Cambazov ve İvanova'nın 2016 yılı başında Bulgar Sosyalist Partisi'ne (BSP) üye oldukları ve bu partinin ise İngiliz Parlamentosundaki toplantıyı organize eden ve bu toplantıya katılım sağlayan Avrupalı siyasi partiler arasında yer aldığı da kaydedildi. Casusluk hücresinin iki numaralı ismi olan Cambazov'un ayrıca, İngiltere'deki Bulgaristan Büyükelçiliği kanalıyla İngiltere'deki Bulgaristan seçimlerinin yürütülmesi sürecinde aktif rol aldığı ifade edildi.

Rusya'ya çalışan 3 Bulgar casus Brexit toplantısına katıldı! Detaylar ağızları açık bıraktı

''İÇERİ GİRİP ÇIKMAK ÇOK KOLAY''

Ayrıca, Muhafazakar Parti'nin eski lideri Milletvekili Iain Duncan-Smith, söz konusu casusluk hücresinin üyelerinin Parlamento binasına başka zamanlarda da girip girmediklerinin araştırılması gerektiğini söyleyerek, "Parlamento, bu konuda neler olduğunu araştırmalı. İçeri girip çıkmak çok kolay. Eğer dikkatli olunmazsa, binanın içinde milletvekilleri ile karşılaşabilir, tanışabilir hatta ofislerine bile girebilirler" dedi.

2024 YILINDA YAKAYI ELE VERMİŞLERDİ

Bu üç isimden biri olan Katrin İvanova, 2020 yılı ağustos ayı ile 2023 şubat ayları arasında İngiltere ve Avrupa topraklarında Rusya adına casusluk faaliyetleri yürütmekten suçlu bulunmuştu. İngiltere'deki casus grubunun lideri Orlin Rusev ve onun bir numaralı yardımcısı Biser Cambazov ise kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul ederek Rusya adına casusluk yaptıklarını itiraf etmişti.

Rusya adına Avrupa genelinde casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 kişilik bir ekibin üyeleri olan bu 3 isim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtlarını, Rus muhaliflerini ve bazı siyasi figürleri hedef alan operasyonlar gerçekleştirmekle suçlanmıştı.
Üç isim Şubat 2024'te tutuklanmış ve casusluk yapmak amacıyla komplo kurmaktan suçlanmıştı. Tamamı İngiltere'de konuşlu olan casusluk hücresinin altı üyesinin mahkumiyetlerine ilişkin kararların bu hafta belli olması bekleniyor.

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