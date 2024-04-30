Rusya 'Harry Potter Kalesi'ne füze yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

30 Nisan 2024 10:56 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:57

Ukrayna kan kaybetmeye devam ediyor! Rusya, Donetsk'te bir bölgeyi daha ele geçirdi

Ukrayna kan kaybetmeye devam ediyor! Rusya, Donetsk'te bir bölgeyi daha ele geçirdi

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus ordusu, dün akşam saatlerine doğru Ukrayna’nın Odesa limanına düzenlediği füze saldırısında; halk arasında 'Harry Potter Kalesi' denilen yapı hedef alındı.

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre; saldırı sırasında binada eski milletvekili Serhiy Kivalov da bulunuyordu. Bina, Kivalov tarafından yönetilen Odesa Hukuk Akademisi'ne ev sahipliği yapıyor.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 32 KİŞİ YARALANDI

Rusya'nın füzeler yağdırdığı saldırıda; 4 kişinin öldüğünü ve 32 kişinin yaralandığını açıklandı. Saldırı sonrası alevlere teslim olan binada yangının söndürülmesi için ekipler seferber oldu.