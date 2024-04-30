30 Nisan 2024 10:56 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:57
Rusya 'Harry Potter Kalesi'ne füze yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ukrayna'nın Odesa limanında bulunan 'Harry Potter Kalesi' Rusya'nın hedefi oldu. Yapının füzelerle hedef alındığı saldırıda 4 kişi öldü, 32 kişi de yaralandı.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus ordusu, dün akşam saatlerine doğru Ukrayna’nın Odesa limanına düzenlediği füze saldırısında; halk arasında 'Harry Potter Kalesi' denilen yapı hedef alındı.
Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre; saldırı sırasında binada eski milletvekili Serhiy Kivalov da bulunuyordu. Bina, Kivalov tarafından yönetilen Odesa Hukuk Akademisi'ne ev sahipliği yapıyor.
4 KİŞİ ÖLDÜ, 32 KİŞİ YARALANDI
Rusya'nın füzeler yağdırdığı saldırıda; 4 kişinin öldüğünü ve 32 kişinin yaralandığını açıklandı. Saldırı sonrası alevlere teslim olan binada yangının söndürülmesi için ekipler seferber oldu.
Kaynak: tgrthaber.com