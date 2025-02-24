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 | Berrak Arican

Rusya'ya yaptırım Ukrayna'ya yardım! Savaşın 3. yılında Kiev'e AB desteği

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yıldönümünde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev'e 3,5 milyar euroluk yeni bir yardım ödemesini duyurdu. Moskova için ise 16. yaptırım paketi kabul edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 17:13

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de askeri emriyle başlayan Ukrayna Savaşı'nın 3. yılında Kiev'i destekleyen ülkeler bir araya geldi. Ukrayna'ya çıkarma yapan AB liderlerinin yanı sıra, AB üyesi olmayan Kuzey Avrupa ülkeleri ve Kanada'dan liderler Ukrayna'ya destek konulu uluslararası toplantıda beraberdi.

UKRAYNA'YA YENİ YARDIM ÖDEMESİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın talebinin halen Ukrayna'nın teslim olması olduğunu ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi:
"Ukrayna'daki savaş, Avrupa'nın geleceği açısından en merkezi ve en belirleyici kriz olmaya devam ediyor. Putin, savaşı sahada kazanmak için her zamankinden daha fazla çaba gösteriyor. Putin hala Ukrayna'nın teslim olmasını hedeflemeye devam ediyor. Burada söz konusu olan şey sadece Ukrayna'nın geleceği değil. Bu yüzden bugüne kadar AB ve üye devletler, Ukrayna'ya toplam 134 milyar euro destek sağladı. Bu miktar, diğer herkesin sağladığından daha fazla. Avrupa, bu kritik zamanda Ukrayna'yı güçlendirmek için burada bulunuyor. Ukrayna'ya 3,5 milyar euro'luk yeni bir ödemenin mart ayında yapılacağını duyurmak istiyorum.''

ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN İDDİALI PAKET

Özel bir Avrupa Konseyi toplantısı düzenleneceğini aktaran Ursula von der Leyen, "Bu toplantıda, Avrupa'nın savunma kapasitesini ve silah üretimini nasıl artırabileceğimize ilişkin kapsamlı bir plan ortaya koyacağım. Ukrayna da bundan istifade edecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güvenliğinden bahsederken burada sadece askeri güvenliği kastetmediklerini vurgulayan Von der Leyen, "Enerji güvenliği konusunda iddialı bir paket hazırladık. Hedefimiz, Ukrayna'nın dayanıklı, güvenli ve rekabetçi bir enerji sistemine sahip olması. Gelecek yılın sonuna kadar, Ukrayna ve Moldova'nın elektrik enerjisi piyasasını, AB'nin elektrik piyasasına tam olarak entegre edeceğiz" şeklinde konuştu.

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIM PAKETİ

AB'nin bugün Rusya'ya karşı 16. yaptırım paketini kabul ettiğine dikkat çeken Von der Leyen, "Rusya, kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşılması konusunda gerçek bir irade ortaya koymadığı sürece, cezai yaptırımları artırmaya devam edeceğiz" dedi.


Ukrayna'ya mart ayında yapılacağı duyurulan 3,5 milyar euro'luk ödeme, AB'nin 2024 yılı başında oluşturduğu "Ukraine Facility" adlı program çerçevesinde taahhüt ettiği 50 milyar euro'luk destek paketi çerçevesinde tahsis edilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Rusya-Ukrayna Savaşı nasıl başladı?
İşgal, 24 Şubat 2022 Moskova saatiyle 06.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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