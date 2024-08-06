Saç boyası yüzünden korkunç bir hale geldi: Yüzü şişti, gözü kapandı, nefes alamadı

06 Ağustos 2024 15:13 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:43

27 yaşındaki Ryan Briggs, annesinin kendisine aldığı saç boyasını kullandı. Herhangi bir deneme yapmadan saç boyasını direkt olarak kafa derisine uygulayan Ryan ardından da uykuya daldı. Rusyan uyandığında saçlarının pul pul döküldüğünü fark etti. İş yerinde ise yüzü şişmeye başladı ve iş arkadaşları onu eve gönderdi.

SAÇ BOYASI YÜZÜNDEN YÜZÜ ŞİŞTİ, GÖZÜ KAPANDI

Aynaya baktığında kendisini tanıyamadığını söyleyen Ryan, "Kendime hiç benzemiyordum. Korkunçtu. Çok büyüktü. Megamind'a (çizgi film karakteri) benziyordum, kötüydü" dedi.

Yüzü daha da şişmeye başlayınca Ryan hastaneye gitti fakat orada durumu kötüleşirse gelmesi söylendi. Ertesi gün şişlik nedeniyle bir gözünün görmemeye başladığını söyleyen Ryan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Uyandığımda her şeyin gitmiş olacağını düşünmüştüm, ama uyandığımda her şey bambaşkaydı. O sabah aynaya baktığımda ne düşüneceğimi bilmiyordum. Ambulans çağırıp beni almalarını istedim çünkü araba kullanamıyordum ve göremiyordum."

NEFES ALAMAMAYA BAŞLADI

Doktorlar, saç boyalarında yaygın olarak bulunan bir kimyasal olan parafenilendiamin'e (PPD) karşı alerjik reaksiyon gösterdiğini söylediler. Ryan'ın yüzündeki şişlikler, boynuna sıçradı ve nefes almakta zorluk çekince doktorlar müdahale etti. Ryan, 5 gün boyunca tedavi gördü.

Ryan iyileştikten sonra da kafa derisinde kabuklar oluştuğunu fakat yüzünün normale döndüğünü söyledi.

Uzmanlar, kalıcı veya yarı kalıcı saç boyası kullanmadan önce mutlaka bir yama testi yapılması gerektiği uyarısında bulundular.