Sadakataşı Cebaliye bölgesine acil yardım ulaştırdı

31 Ekim 2024 15:28 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 15:29

İsrail’in muhasarası altında olan ve insani yardım girişinin son bir aydır durma noktasına geldiği Gazze’nin Cebaliye bölgesine Sadakataşı Derneği tarafından insani yardım ulaştırıldı.

Bir aydır İsrail’in düzenli olarak saldırılar gerçekleştirdiği ve büyük bir insani dram yaşanan Gazze’nin Cebaliye bölgesine Sadakataşı​ tarafından gıda​ kolisi, su​, bebek maması ve battaniye dağıtımları gerçekleştirildi.

CEBALİYE'YE ACİL YARDIM

Derneğin bölgede bulunan gönüllü ekipleri acil yardım çalışmaları kapsamında 600 aileye gıda kolisi ve battaniye dağıtımı gerçekleştirdi. Temiz suyun hayati derecede öneme sahip olduğu Cebaliye’de dernek düzenli olarak temiz su dağıtımları gerçekleştiriyor. Dernek ekibi yardımların devamında 2 bin kutu bebek mamasını Gazzeli ailelere ulaştırdı.

YARDIMLAR DEVAM EDECEK

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Son bir aydır yoğun saldırıların olduğu ve muhasara altında olan Cebaliye bölgesine gönüllü ekibimiz aracılığıyla düzenli insani yardım ulaştırıyoruz. Bölge halkına destek olmaya devam edeceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Gazze​'ye destek olabilmek için;

Sadakataşı’nın Gazze yardımlarına destek olmak için derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefonundan yetkililer ile görüşebilir, www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 50 TL bağışta bulunabilirsiniz.