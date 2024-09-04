Sadece 1 sivrisinek tarafından ısırıldı 3 virüsü birden kaptı! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

04 Eylül 2024 17:33 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 17:40

ABD'nin New Hampshire'da yaşayan 54 yaşındaki Joe Casey, bir sivrisinek tarafından ısırıldı fakat 3 virüs birden kaptı. Doğu at ensefaliti, St. Louis ensefaliti ve Batı Nil Virüsü'ne yakalanan Casey'in beyninde şişlik oluştu, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Marmoset maymunu ısırdı, hayatından oldu! Haftalarca mücadele verse de kurtulamadı

Marmoset maymunu ısırdı, hayatından oldu! Haftalarca mücadele verse de kurtulamadı

ABD'nin New Hampshire eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki Joe Casey, ağustos ayının başlarında bir sivrisinek tarafından ısırıldı ve 3 virüs birden vücuduna girdi. Sivrisinek kaynaklı Doğu at ensefaliti, St. Louis ensefaliti ve Batı Nil Virüsü olmak üzere 3 virüs nedeniyle hastanelik olan Casey, yoğun bakımda entübe edildi.

Joe Casey'in beyninde bir şişlik olduğu fakat hangi virüs kaynaklı olduğunun belirlenemediği açıklandı. Casey, eşi ve çocuklarıyla neredeyse hiç iletişim kuramıyor.

Ailesi, böyle bir durumun herkesin başına gelebileceğini Casey'in yaşadıklarının sadece bir sivrisinek yüzünden kaynaklandığını ifade etti.

3 haftadır yoğun bakımda tutulan Casey'i bu kadar hasta görmenin yürek parçalayıcı olduğunu dile getiren aile, başlarına geleni herkese duyurmak istediklerini belirtti.

ABD'DE DOĞU AT ENSEFALİTİ'YE YAKALANAN HASTA ÖLDÜ

Öte yandan geçtiğimiz hafta aynı eyalette Doğu at ensefaliti hastalığına yakalanan 41 yaşındaki Steven Perry hayatını kaybetti. Eyalet kurumu, Perry'nin on yıldır görülen ilk enfeksiyon nedeniyle öldüğünü bildirdi.

DOĞU AT ENSEFALİTİ (EEE)

Doğu at ensefaliti (EEE), insanlara sivrisinekler aracılığıyla yayılıyor. Nadir görülen bir hastalık olsa da ölümcül olduğu biliniyor. Vakaların yaklaşık yüzde 30'u hayatını kaybediyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, hayatta kalanlar genellikle devam eden nörolojik sorunlar geliştiriyor. Koma ve nöbetler görülebiliyor.

BATI NİL VİRÜSÜ

Batı Nil Virüsü, sivrisinek kaynaklı hastalıkların başında geliyor. CDC'ye göre, 2024 yılında 38 eyalette görüldü, 377 virüs vakası kayıtlara geçti.

ST. LOUIS ENSEFALİTİ

CDC, St. Louis ensefaliti enfeksiyonuna yakalanan kişilerde genellikle herhangi bir belirti görülmediğini ancak bazılarında ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve yorgunluk görülebileceğini belirtti.

CDC'ye göre bu üç hastalığın tedavisi için herhangi bir ilaç veya aşı bulunmuyor.