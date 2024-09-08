Sadece 2 saat içinde vücudu kabarcıklarla doldu! Anne çocuğunun başına gelenleri anlatıp, uyardı

08 Eylül 2024 13:03 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 13:05

Hep beraber tatil yapan Harvey ailesi, kaldıkları otelden aldıkları güneş kremi nedeniyle kabusu yaşadı. Anne Natalie, kendi kremleri bitince otelden aldıkları bir kremi 10 yaşındaki oğluna sürdüğünü ve başlarına gelmeyen kalmadığını, çocuğunun ameliyat olması gerektiğini anlattı. Natalie, şimdi herkesi bu konuda uyarıyor.

Natalie Harvey, 10 yaşındaki oğlu Hector ve 15 yaşındaki Hugo ile beraber bir haftalık tatile çıktılar. Afrika'nın Cape Verde adasında İngiltere'den getirdikleri güneş kremini kullanan aile, son güne kadar bir sıkıntı yaşamadı. Fakat son gün güneş kremleri bitince, kaldıkları otelden bir krem aldılar ve başlarına gelmeyen kalmadı.

SU KABARCIKLARI VÜCUDUNU SARDI

Natalie, güneşe çıkmadan 30 dakika önce oğlu Hector'a kremi sürdüğünü ve sadece 2 saat güneş altında kaldığını söyledi. Akşam dönüş yolunda ise Hector'un ateşi çıkmaya başladı. Eve geldiklerinde vücudunun her yerinde 8 cm çapında su kabarcıkları olduğunu fark ettiler.

AMELİYATA ALINDI

Acil olarak hastaneye başvuran aileye doktor, ameliyatla kabarcıkların temizlenebileceğini söyledi. Doktorlar, yurt dışından alınan kremin son kullanma tarihinin geçmiş ya da sahte olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

TECRÜBELİ ANNEDEN HERKESE UYARI

Anne Natalie, şimdilerde başına gelenleri anlatarak, farkındalık oluşturmak için çabalıyor. Natalie, böylece başka ailelerin çocuklarının böyle bu durum yaşamasını engelleyeceğini düşünüyor.

Natalie, "Diğer ebeveynlere, yanlarına fazladan bir şişe güneş kremi almalarını ve eğer yurt dışından güneş kremi satın alacaklarsa şişenin üzerinde yıldız olup olmadığını ve UVA derecesinin olup olmadığını kontrol etmelerini öneririm.'' uyarısında bulundu.