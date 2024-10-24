Sadece 3 ayda 2 binden fazla kişi öldü! Sel başka felaketleri de doğurdu: Milyonlarca kişi göç etmek zorunda kaldı

24 Ekim 2024 14:35 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 15:05

Afrika'nın Nijer, Çad, Nijerya, Mali, Kamerun ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti de dahil birçok ülkesinde sel felaketleri nedeniyle 2 binden fazla kişi öldü. Sadece 3 ayda yaşanan bu felaketler milyonlarca insanın göç etmek zorunda kaldı.

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Afrika'da temmuz, ağustos, eylül aylarında meydana gelen şiddetli yağışlar birçok ülkede sel felaketine neden oldu. Hazirandan bu yana 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Dünya Hava Durumu Özelliği (WWA) çatısı altındaki bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırmada, Afrika'nın birçok bölgesinde temmuz-eylülde görülen olumsuz iklim koşulları nedeniyle ölümlerin yanı sıra milyonlarca insanın göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

SEL BAŞKA FELAKETLERİ DE DOĞURDU

Çad, Kamerun, Nijer, Nijerya ve Sudan'ın, şiddetli yağışların yol açtığı sellerden en fazla etkilenen Afrika ülkeleri olduğuna işaret edilen açıklamada, yağışlar nedeniyle Nijerya ve Sudan'da barajların taştığı belirtildi. Araştırmada, bu yıl yağışların, Nijer ve Çad Gölü havzasında yüzde 5 ila 20 daha yoğun olduğu vurgulandı.

Araştırmada, sıklıkla yaşanan aşırı sellerin, yoksulluk, hızlı kentleşme ve su yönetimi sorunlarını da beraberinde getirdiğine işaret edildi.

Olumsuz hava koşullarının, çatışmaların sürdüğü Sudan'ı da etkilediği aktarılan araştırmada, bu durumun ülkedeki insani krizi önemli ölçüde derinleştirdiği belirtildi.

26 YILDA 150 MİLYON YOKSULLUĞA SÜRÜKLENEBİLİR

Şiddetli yağışların yol açtığı yıkıma karşı acil önlem alınması gerektiği vurgulanan araştırmada, su yönetiminin acilen iyileştirilmesi, bölgedeki erken uyarı sistemleri ve barajların güçlendirilmesi, daha fazla yatırım yapılması ve yardım için "anlamlı finansman" sağlanması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, uzmanlar, Afrika'daki iklim krizine karşı önlem alınmaması durumunda 2050 yılına kadar 150 milyon kişinin daha yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısı yaptı.