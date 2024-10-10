Sadece 3 dakikada 2 kilo acı sos yedi, eski rekorun tam 3 katı! Sonra olanlar ise herkesi şoke etti

10 Ekim 2024 11:03 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:41

Kanadalı Mike Jack, 3 dakikada 2 kilodan fazla acı sos yiyerek ilginç bir rekora imza attı. Birçok hızlı yeme rekorunu elinde tutan Jack, acı sos deneyimiyle de adını Guinness Dünya Rekorları kitabına yazdırdı.

Şimdiye kadar birçok hızlı yeme rekoru kıran Kanadalı Mike Jack, bu kez 'acı' bir rekora imza attı. Jack, sadece 3 dakikada 2 kilodan fazla acı sosu kaşıklaya kaşıklaya yedi. Üstelik dünyada bu rekorun eski sahibi sadece 300 gramla elinde tutuyordu. Jack ise 300 gramlık önceki dünya rekorunun üç katından fazla acı sos yedi.

ACI SOSLA TERLETEN REKOR

Acı sosu, en sevdiği yiyecek olan balkabağı turtası gibi düşünerek yediğini söyleyen Mike Jack, ardından hiçbir sağlık sıkıntısı yaşamadığını belirtti. Jack'in acı sosu yiyip bitirmesinin ardından sosyal medyada herkes 'yanıyor olmalı' gibi yorumlar yaptı. Jack'in hiçbir sağlık sorunu yaşamaması ise herkesi şaşırttı.

''Sanırım bu benim süper gücüm'' diyen Jack, denemeyi ise dünyanın en acı biberi olan PepperX ile tatlandırılmış bir sos yerine Sriracha ile yaptı. Terleten denemede iki şişe Sriracha'yı bir tabağa döken genç, 3 dakikada tüm acı sosu şapır şupur yedi.

ACIYI KETÇAP GİBİ YİYOR

Mike Jack'in bu ilginç rekor denemesinde en büyük destekçisi ise eşi Jamie'ydi. Jamie, arka planda ona tezahürat etti. Guinness Dünya Rekorları'nın web sitesine göre, Jack baharatlı soslara takıntılı ve dünyanın en acı biberlerinden yapılan çeşnileri insanların ketçabı kullandığı şekilde kullanıyor.

Üniversite yıllarında başlayan baharatlı yiyeceklere olan tutkusu onu giderek daha acı soslara yöneltti ve sonunda dünyanın en acı biberlerinden yapılan sosları ketçap kullanır gibi bolca kullanmaya başladı.

Öte yandan Mike Jack, bir meyve suyunu, pipetle 21.71 saniyede içerek de kişisel rekorunu kırmıştı.