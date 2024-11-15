Sadece 5 dakika içinde su basmayan yer kalmadı, araçlar sele kapıldı! Portekiz'de alarm verildi

15 Kasım 2024 13:01 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 13:11

Portekiz'in güneyindeki Algarve şehri 5 dakikada sular altında kaldı. Şiddetli yağışlar, araçları sürükledi. Bölgede alarm verildi.

Portekiz’in güneyindeki Algarve bölgesinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Albufeira ilçesinde yalnızca 5 dakika içinde sokakların sular altında kaldığı belirtildi.

Yağış nedeniyle ilçedeki iş yerlerini su basarken, Moncarapacho bölgesinde ise araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Ülkenin güney kesimindeki Faro bölgesinde ise bugün yerel saatle 21.00’e kadar şiddetli sel alarmı verildi.