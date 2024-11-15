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Sadece 5 dakika içinde su basmayan yer kalmadı, araçlar sele kapıldı! Portekiz'de alarm verildi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Kasım 2024 13:01 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 13:11

Portekiz'in güneyindeki Algarve şehri 5 dakikada sular altında kaldı. Şiddetli yağışlar, araçları sürükledi. Bölgede alarm verildi. 

Portekiz’in güneyindeki Algarve bölgesinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Albufeira ilçesinde yalnızca 5 dakika içinde sokakların sular altında kaldığı belirtildi.

Sadece 5 dakika içinde su basmayan yer kalmadı, araçlar sele kapıldı! Portekiz'de alarm verildi - 1. Resim

Yağış nedeniyle ilçedeki iş yerlerini su basarken, Moncarapacho bölgesinde ise araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Sadece 5 dakika içinde su basmayan yer kalmadı, araçlar sele kapıldı! Portekiz'de alarm verildi - 2. Resim

Ülkenin güney kesimindeki Faro bölgesinde ise bugün yerel saatle 21.00’e kadar şiddetli sel alarmı verildi.

Sadece 5 dakika içinde su basmayan yer kalmadı, araçlar sele kapıldı! Portekiz'de alarm verildi - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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