Sadece 6 ayda 40 bin kişi evde yalnız ölü bulundu! Japonya sessiz ölümlerin önünü alamıyor

01 Eylül 2024 09:40 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 09:59

Japonya'da 2024 yılının ilk yarısında yaklaşık 40 bin kişi, evlerinde yalnız başına ölü olarak bulundu. Ülkenin polis teşkilatı raporlarına göre, bu sayının yaklaşık 4 bini öldükten bir aydan daha uzun bir süre sonra, 130'u ise bir yılın ardından bulundu.

Japonya'daki durum o kadar vahim bir hal aldı ki 130 kişi ölümlerinden bir yıl geçtikten sonra bulunabildi.

EN YAŞLI NÜFUSUNA SAHİP ASYA ÜLKESİ JAPONYA

Birleşmiş Milletler, Japonya'nın şu anda dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip Asya ülkesi olduğunu belirtti. 2024 yılının ilk aylık dönemini kapsayan raporda, yalnız yaşayan 37 bin 227 kişinin evde ölü bulunduğunu, bunların yüzde 70’inden fazlasının da 65 yaş ve üzeri insanların olduğu ifade edildi.

Evde tek başına hayatını kaybeden kişilerin yüzde 40'ı aynı gün tespit edildi. Bir ayı aşan sürelerde bulunan cesetlerin sayısı ise 3 bin 939 olarak açıklandı.

Evde yalnız yaşarken ölenler arasında en büyük grubu, 7 bin 498 ölümle 85 yaş ve üzeri kişiler oluşturdu. Bu grubu 5 bin 920 kişi ile 75-79 yaş arası kişiler izledi. Bulunan cesetlerin 5 bin 635'ini ise 70-74 yaş arasındaki kişiler olarak kayıtlara geçti.

SESSİZ ÖLÜMLERİN ÖNÜ ALINAMIYOR

Japonya önünü alamadığı bu sessiz ölümle mücadele için harekete geçti. Ölümlerin araştırıldığı bir rapor, meclis komisyonuna sunulacak. Bu yılın başlarında, Japonya Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırma Enstitüsü, yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerin sayısının 2050 yılına kadar 10,8 milyona ulaşmasının beklendiğini aktardı. Tek kişilik hanelerin toplam sayısının ise aynı yıl 23,3 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Japonya çok uzun zamandır yaşlanan ve azalan nüfusuyla mücadele için çabalıyor. Çin'in nüfusu 2022'de 1961'den bu yana ilk kez düştü.