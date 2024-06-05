Sadece bir 'nokta' yüzünden tutuklandı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

05 Haziran 2024 16:13 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 16:16

Reisi'nin ölümünün ardından İran'ın eski lideri Mahmud Admedinecad da aday oldu

Reisi'nin ölümünün ardından İran'ın eski lideri Mahmud Admedinecad da aday oldu

İran dini lideri Ali Hamaney'in sosyal medya platformu X'teki bir paylaşımına nokta işaretini koyan sosyal medya aktivisti Hossein Shanbehzadeh gözaltına alındı.

Hossein Shanbehzadeh'in kardeşi Abbas, ağabeyinin gözaltına alınmasıyla ilgili endişelerini X'te dile getirdi. Hossein'in tutuklandığına dair haberler de sosyal medyada yayılınca tepkiler çığ gibi büyüdü.

Hossesin'in sosyal medya hesabı erişilemez hale geldi. Trendlerde ise uzun bir süre birinci sırada kaldı.

BİR NOKTA HAMANEY'DEN DAHA FAZLA ETKİLEŞİM ALDI

Hossein'in nokta paylaşımı, Hamaney'in paylaşımından daha fazla etkileşim aldı.

Öte yandan Shanbehzadeh, daha önce 2019 protestolarıyla bağlantılı olarak "İslam Cumhuriyeti'nin liderine ve kutsallara hakaret" suçlamalarıyla hapse atılmıştı.