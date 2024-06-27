Sadece birkaç metre ötedeki dev tehlikeden habersiz deniz keyfi yaptılar! Video dehşete düşürdü

27 Haziran 2024 15:02 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 15:31

Sosyal medyada yayılan bir görüntü, İngiltere'de denize girenleri endişeye boğdu. Sahil kasabası Dorset Bournemourth'daki iskeleden çekilen görüntü, sadece birkaç metre ötedeki tehlikeden habersiz denizin keyfini süren insanları gösterirken izleyenlerin tüyleri diken diken oldu.

KÖPEKBALIĞI İNSANLARDAN SADECE BİRKAÇ METRE UZAKTAYDI

Plajda düzinelerce insan varken çekilen görüntülerde, bir köpekbalığının yüzeyin hemen altındaki karanlık şekliyle belirdi. Dalgaların köpekbalığının üzerinden geçerken kendini olduğu yerde tutan okyanus yırtıcısı, insanlardan sadece birkaç metre ilerdeydi.

Denizdeki insanların, köpekbalığına bir taş atımı kadar uzakta olduğu görülürken, iki yüzücünün dalgalara doğru kürek çektiği de görülüyor.

Video, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve insanlar endişelerini dile getirdi. Uzmanlar ise 'School Shark' olarak bilinen köpekbalığının genellikle İngiltere'nin kıyılarında yer aldığını neredeyse 2 metreye kadar büyüyebildiğini söyledi.

FARKLI ZAMANLARDA 40 FARKLI TÜR GÖRÜLEBİLİR

Öte yandan Britanya, denizlerinde tam zamanlı olarak yaşayan 21 köpekbalığı türüne sahiptir; yıl boyunca farklı mevsimlerde 40 tür daha görülebilir. Bu türler arasında devasa köpekbalığı ve 400 yıldan fazla yaşayabilen Grönland köpek balığı da yer alıyor; ancak ünlü büyük beyaz köpekbalığı henüz İngiltere sularına gelmedi.