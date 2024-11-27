Safari parkında korkunç olay! Fil bakıcısını demir parmaklıklara fırlattı

27 Kasım 2024 16:49 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 17:22

İngiltere'nin Bedfordshire bölgesinde yer alan Woburn Safari Park hayvanat bahçesinde görevli çalışan fil tarafından ezildi. Hastaneye kaldırılan çalışanın sağlık durumunun gün geçtikçe iyiye gittiği ifade edildi.

İngiltere'de bir hayvanat bahçesi işçisi hayvanları temizlerken 10 yaşındaki Tarli adlı bir fil​, bakıcısını demir parmaklıklara fırlattı. Bakıcı, Asya filinin tüm gücüyle saldırmasının ardından acı içinde çığlık attı.

İsmi belirtilmeyen yaralı çalışan İngiltere'nin Bedfordshire bölgesinde yer alan Woburn Safari Park'tan hastaneye götürülürken diğer personeller fili kontrol altına almayı başardı.

Hastanede geçirdiği 3 günün sonunda kaburgalarında çatlak ve karaciğerinde lezyon olduğu tespit edildi.

"BU TARLİ'NİN İLK SALDIRISI DEĞİL"

İsmini vermek istemeyen bir kaynak olayla ilgili şunları söyledi:

"Neyse ki bu tür fil saldırıları oldukça nadir görülüyor. Tarli neredeyse bakıcıyı öldürebilirdi, çünkü birçok insan ağırlıkları ve güçleri nedeniyle böyle bir fil ezilmesinden kurtulacak kadar şanslı değildir. Bu Tarli'nin ilk saldırısı değil, bu nedenle personelin ve halkın ona yakın olmasının güvenli olduğundan emin olmaları gerekiyor.”

Hayvan bakıcısının hastaneden taburcu edildikten sonra önümüzdeki hafta işinin başına dönmesi bekleniyor.

Eylül 2014'te parkta doğan Tarli, Asya fili sürüsünün en küçüğü. Gövdeli canavarların boyu 10 metreye kadar uzayabiliyor ve ağırlıkları 3 ila 5 ton arasında değişebiliyor.

Woburn Safari Park'tan yapılan açıklamada, "5 Kasım Salı günü fil muhafazasında rutin görevlerini yerine getirirken bir meslektaşımızın yaralandığını ve acil servislerin çağrıldığını doğrulayabiliriz. Personelimiz hastaneye kaldırıldı ve o zamandan beri evinde iyileşmeye devam ediyor. Personelin refahı ve esenliği bizim için büyük önem taşımaktadır.” ifadelerine yer verildi.