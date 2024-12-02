Sahilde bulduğu taşla inanılmaz keşfe imza atan çocuk: Neandertallerin el baltasını buldu

02 Aralık 2024 11:09 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 14:35

İngiltere'de 9 yaşındaki çocuk, ilginç bir keşfe imza attı. Sahilde oyun oynarken diğerlerinden çok farklı bir taş bulan çocuk, 3 yıl boyunca evinde sakladığı taşın aslında 60 bin öncesine ait olduğunu, taşın Neandertal el baltası olduğunu öğrendi.

Bir taş fitili ateşledi çatışma çıktı! Futbol maçı kaosa dönüştü: En az 100 kişi öldü

Bir taş fitili ateşledi çatışma çıktı! Futbol maçı kaosa dönüştü: En az 100 kişi öldü

Balyozu taşa vurdu kırılmadı, asit bile eritemedi! Altın zannetti daha değerli çıktı

Balyozu taşa vurdu kırılmadı, asit bile eritemedi! Altın zannetti daha değerli çıktı

İngiltere'nin Batı Sussex bölgesinde 3 yıl önce sahilde oynarken bir taş bulan çocuk, diğerlerinden farklı olduğunu görünce 3 yıl boyunca evinde sakladı. O zamanlar 6 yaşında olan Ben Witten, 9 yaşındayken Worthing Müzesi’ndeki Taş Devri sergisini gezerken sahilde bulduğu taşın, sergideki aletlere benzediğini fark etti.

TAŞ NEANDERTALLERİN EL BALTASI ÇIKTI

3 sene önce sahilde bulduğu taşı müzeye götüren Witten, aslında bir el baltası olduğunu öğrendi. Bilmeden inanılmaz bir keşfe imza atan çocuğa taşın Neandertaller tarafından yapılıp, kullanıldığı, yaklaşık 40 ila 60 bin yıllık olduğu söylendi.

Worthing Müzesi Arkeoloji Küratörü James Sainsbury, bunun son 10 yıl içinde kendisine gösterilen en eski buluntu olduğunu belirtti. Neandertal baltalarının oldukça nadir bulunan eserler arasında olduğunu da vurguladı.

MÜZEDE SERGİLENİYOR

Neandertal baltası, bir süreliğine Witten'dan alındı ve müzede sergiye açıldı. Witten, "Onu tutmak istedim ama orada kalmasının bende olmasından daha iyi olacağını düşündüm" dedi.

Bu keşifle beraber bölgedeki yerel buluntuların tarihi değeri bir kez daha kanıtlanmış oldu.