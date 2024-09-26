Sahilde dehşete düşüren manzara! Görenin tüyleri diken diken oldu
Tunus'un doğusunda bulunan Mehdiye şehri sahillerinde dehşete düşüren bir manzara görenlerin tüylerini diken diken etti. Sahile 13 cesedin vurduğu görüldü.
Tunus'un Mehdiye şehri sahillerinde yürüyüş yapanları dehşete düşüren bir manzara ortaya çıktı. Salakta ve Eş-Şabbe sahillerinde 13 cesedin kıyıya vurduğu görüldü. Monastir ve Mehdiye Bölgesi Mahkeme Sözcüsü Ferid Bin Hacca, cesetlerin düzensiz göçmenlere ait olduğunu açıkladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hacca, söz konusu düzensiz göçmenlerin hepsinin erkek ve Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduklarını kaydetti. Tunuslu yetkili, olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını sözlerine ekledi.
TUNUS'TA İLK DEHŞETE DÜŞÜREN MANZARA DEĞİL
Tunus Ulusal Muhafız Birliğinin haziran ayında yayımladığı rapora göre, 2023'te 714, 2024 yılı başından mayıs ayına kadar ise 462 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.